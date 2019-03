Tuuli tyyntyi ja jätti leijasurffarin pulaan keskelle merta Helsingin edustalla – Pitkä uinti hyisessä vedessä onnistui

Kaupunki

Tuuli tyyntyi ja jätti leijasurffarin pulaan keskelle merta Helsingin edustalla – Pitkä uinti hyisessä vedessä

Leijalautailija

”Oletusarvohan on, että siinä kastuu joka tapauksessa.”

Aktiivisesti

Jäät ovat