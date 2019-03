Kaupunki

Tapiolaa on myllätty uusiksi jo kymmenen vuotta, mutta rakentaminen jatkuu pitkälle 2020-luvulle

Tapiolan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merituulentie

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oleellinen

Myös