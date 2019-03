Kaupunki

Helsingin päättäjät havahtuivat muutokseen: vieras­kielisten määrä kasvaa ja kaupungin pitäisi sopeutua

Helsinki

Vieras­kielisten

Sazonov

Varhaiskasvatuksen

Kaikki lapset varhaiskasvatuksen piiriin – Kokoomus: Kotihoidon tukea leikattava

Päiväkodissa

Nämä

Perussuomalaiset: Tulijoiden pitää sopeutua Suomen järjestelmään

Perussuomalaiset

Vieraskielisten

Lisää positiivisen erityiskohtelun määrärahaa kouluihin

Kaupungin

Työikäisten

Vihreät: Työllistymisen byrokraattisia esteitä pois

Otso Kivekkään

Kivekkään

Sdp: Suomalaisuuteen liittyvien mielikuvien on muututtava

Erinäköiseen

Lopulta