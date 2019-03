Kaupunki

Helsinkiläis­naisen patjan alta löytyi testamentti, joka käynnisti sotkuisen riidan: Korkein oikeus jätti raho

Korkein

Perintöriidassa on

Testamentit löytyivät siskosten kotoa patjan alta.

Vuonna 2012

Tilanne kuitenkin

Asianajajan koulutuksen

Siskoksista vanhempi

"Riittävää näyttöä testamenttaustahdon muuttumisesta ei ole esitetty."

Sukulaiset veivät

"KKO:n mukaan naisen tahto ilmeni vuonna 2004 tehdystä, hänen koko omaisuuttaan koskevasta yleistestamentista."

Korkein oikeus

oikeus (KKO) pani keskiviikkona päätepisteen perintöriidalle, jossa kamppailtiin vuonna 2012 kuolleen helsinkiläisnaisen omaisuudesta. Perintöä itselleen vaatineet yhdistykset hävisivät taiston.Suomen Punainen Risti (SPR) ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry (SEY) nostivat riita-asiassa kanteen vuonna 2015 sen vuoksi, että ne katsoivat olevansa oikeita perijöitä naisen koko omaisuudelle.Asiasta tekee monimutkaisen se, että siihen liittyy kaksi testamenttia, joista ensimmäisen olemassaolo oli unohdettu. Kyseinen, vuonna 1980 laadittu tahdonilmaisu löytyi naisen kotoa patjan alta vuonna 2006.Vuonna 2004 nainen oli laatinut uuden testamentin, jonka sisältö oli erilainen kuin aiemmassa.pohjimmiltaan kyse siitä, oliko vuonna 1980 tehty testamentti tullut kokonaisuudessaan peruutetuksi vuonna 2004 laaditulla testamentilla.Myöhempi testamentti ei siis automaattisesti johda aikaisemman testamentin kumoutumiseen. Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa katsotaan, että testamentteja voi olla voimassa yhtäaikaisesti useampia.Toisaalta vanhan testamentin peruuttamistahto voi ilmetä uuden testamentin laatimisella. Pomminvarmasti tämä tahto käy ilmi silloin, jos asia kirjataan selkeästi uuteen testamenttiin.kuolleen naisen tapauksessa oikeus puntaroi, kuuluiko perintö kokonaisuudessaan SPR:lle ja SEY:lle vai perintökaaren mukaisille sukulaisille.Vuonna 1980 laaditussa testamentissa nainen halusi koko omaisuutensa menevän edellä mainituille yhdistyksille, mikäli hänen siskonsa kuolee ennen häntä. Muussa tapauksessa kaiken olisi perinyt hänen siskonsa.Vuonna 2004 nainen teki siskonsa kanssa uuden keskinäisen testamentin, jonka mukaan toisen kuoltua elossa oleva saa täydellä omistusoikeudella kaiken ensiksi kuolleen omaisuuden. Hyväntekeväisyysjärjestöistä ei ollut enää mainintaa.Vuosikymmeniä sitten tehty alkuperäinen testamentti oli tässä vaiheessa jo unohtunut.muuttui, kun vuoden 1980 testamentti sekä sen laatineen naisen siskon vuonna 1979 kirjoittama testamentti löytyivät vuonna 2006. Sukulaiset oli suljettu kummassakin testamentissa pois perinnönsaajien joukosta.Testamentit löytyivät siskosten kotoa patjan alta. Todistajien kertoman mukaan naiset olivat eläneet elämäänsä tiiviisti yhdessä.Asunnossa oli löytöhetkellä paikalla edunvalvoja, jota kuultiin myöhemmin todistajana oikeudessa. Todistajan mukaan siskokset toivoivat edelleen vuonna 2006, että sukulaiset eivät peri heiltä mitään.Naiset eivät olleet järin tiiviisti yhteyksissä sukulaisiinsa, mikä selittää näkökantaa.omaava edunvalvoja kertoi oikeudessa neuvoneensa siskoksia pitämään vanhoista testamenteista huolimatta voimassa myös vuoden 2004 tahdonilmaisun, sillä hänet oli määrätty siinä testamentin toimeenpanijaksi.”Tämän neuvon vuoksi sisarukset päättivät olla hävittämättä vuoden 2004 testamenttia”, oikeuden dokumenteissa kerrotaan.Edunvalvojan ja toisen todistajan kertomuksesta ilmenee myös se, että siskoksista vanhempi oli odottanut nuoremman tekevän myöhemmin uuden testamenttimääräyksen siitä, kenelle omaisuuden tuli mennä molempien sisarusten kuoltua.Näin ei kuitenkaan tapahtunut.kuoli vuonna 2010. Hänet peri testamentin mukaisesti nuorempi sisko, joka kuoli kaksi vuotta myöhemmin.Oikeuteen asti puitavaksi eteni siis se, kenelle perinnön kuului siirtyä tämän jälkeen.Pesänjakajan näkemyksen mukaan vuonna 1980 tehty testamentti oli peruutettu vuonna 2004 kirjoitetulla yleistestamentilla.”Pesänjakaja on katsonut, että [vuonna 2012 kuolleen naisen] omaisuus tulee siten langeta hänen perintökaaren mukaisille perillisilleen perintökaaren mukaisin jako-osuuksin”, oikeuden papereissa todetaan.Näppejään nuolemaan jääneet SPR ja SEY eivät tätä ratkaisua hyväksyneet vaan nostivat kanteen, mikä kielii siitä, että aivan pikkurahoista ei voinut olla kyse. Yhdistykset vaativat Helsingin käräjäoikeudessa, että perinnönjako on toimitettava vuonna 1980 laaditun testamentin mukaisesti.Myös käräjäoikeus katsoi, ettei vanhempaa testamenttia ollut kumottu. Vuonna 2012 kuolleen naisen sukulaisten olisi käräjäoikeuden näkemyksen mukaan pitänyt esittää näyttöä, jonka mukaan nainen olisi halunnut peruuttaa vuonna 2004 tehdyllä testamentilla kokonaisuudessaan aiemman testamentin.”Tällainen – – tahtotila on jäänyt asiassa näyttämättä.”Sen sijaan näyttöä oli käräjäoikeuden mielestä siitä, että nainen oli myöhemmän testamentinkin jälkeen tahtonut, ettei siskoa lukuun ottamatta ketään hänen sukulaisistaan päästetä käsiksi perintöön.perintöriidan hovioikeuteen. Se osoittautui heidän kannaltaan järkeväksi ratkaisuksi, sillä Helsingin hovioikeus kumosi helmikuussa 2018 käräjäoikeuden tuomion.Hovioikeus pohjasi ratkaisunsa eritoten siihen, että vuoden 1980 testamentti olisi sen mielestä pitänyt saattaa ”jonkinlaisella yksiselitteisellä tahdonilmaisulla” uudelleen voimaan vuonna 2006. Siis silloin, kun kyseinen unohduksissa ollut paperi löytyi patjan alta.Tahdonilmaisusta olisi myös pitänyt käydä selväksi, että naisen testamenttaustahto oli muuttunut jollain tapaa vuonna 2004 laaditun testamentin jälkeen. Näyttövelvollisuus tästä oli hovioikeuden mukaan yhdistyksillä.”Riittävää näyttöä testamenttaustahdon muuttumisesta ei ole esitetty”, hovioikeus perustelee.Näin ollen perinnönjaossa on pesänjakajan alkuperäisen päätöksen mukaisesti noudatettava naisen 2004 laatimaa testamenttia.Oikeustaiston hävinneet yhdistykset hovioikeus tuomitsi maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, eli noin 21 500 euroa.päätyi samalle kannalle hovioikeuden kanssa. Näin ollen se hylkäsi SPR:n ja SEY:n valituksen, jossa vaadittiin hovioikeuden tuomion kumoamista.”KKO:n mukaan naisen tahto ilmeni vuonna 2004 tehdystä, hänen koko omaisuuttaan koskevasta yleistestamentista. Testamentissa ei ollut mainintaa yhdistyksistä. Aikaisempi testamentti oli siten tullut peruutetuksi uudella testamentilla”, KKO perustelee ratkaisuaan.KKO äänesti ratkaisusta. Yksi kokoonpanon viidestä oikeusneuvoksesta hyväksyi yhdistysten vaatimuksen.