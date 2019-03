Kaupunki

Kartta näyttää miltä Helsingin alueilta sijoittajat himoitsevat asuntoja

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Asunnon voi ostaa omaksi Itä-Helsingistä suhteessa edullisesti ja pyytää siitä sitten kelpo vuokraa.

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuodesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sen

Kun

Juttuun on haastateltu myös Helsingin kaupunginkanslian järjestelmäpäällikköä Pekka Vuorta.