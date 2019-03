Helsingin virkamiehet: Lapinlahden entisen sairaalan alueelle voisi tulla hotelli – Kansalaistoiminta jatkuu vielä ainakin kaksi vuotta

Kaupunki

Helsingin virkamiehet: Lapinlahden entisen sairaalan alueelle voisi tulla hotelli – Kansalaistoiminta jatkuu v

Lapinlahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sundman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapinlahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunkiympäristölautakunta

Lapinlahden