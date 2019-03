Kaupunki

Oikeus: Nainen pahoinpiteli ja kuristi koiraansa uudelleen ja uudelleen Helsingissä

Koiraansa

Useat

Nainen

pahoinpidellyt nainen on tuomittu eläintenpitokieltoon vuoden 2021 loppuun saakka. Nainen kohteli koiraa eläinsuojelulain vastaisesti ja aiheutti eläimelle tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa Helsingissä.Lisäksi nainen sai 40 päiväsakkoa, yhteensä 560 euroa.Helsingin käräjäoikeuden mukaan nainen on ulkoiluttaessaan nuorta saksanpaimenkoiraansa lukuisilla eri kerroilla retuuttanut, riuhtonut, vetänyt ja roikottanut koiraa sekä huutanut koiralle ja yrittänyt kuristaa sen koiran remmiä tai pantaa käyttäen.Naisen menettelyistä aiheutui koiralle ainakin akuuttia kipua, hapenpuutetta ja vaikeuksia hengittää sekä pelkoa stressiä, ahdistusta ja levottomuutta.todistajat kuvailivat naisen sekavaa käyttäytymistä hänen ulkoiluttaessa koiraansa. Naisen koira oli myös viety Viikin löytöeläintalolle useita kertoja tilanteissa, jossa hän ei ollut kyennyt huolehtimaan koirasta, esimerkiksi päihtyneen tilansa vuoksi.Eläintenpitokielto koskee kaikkia eläimiä.Kaltoin kohtelu tapahtui vuosien 2016–2017 aikana. Koira luovutettiin Viikin löytöeläintalolle tammikuussa 2017, josta se on sittemmin luovutettu uuteen kotiin.on kiistänyt kaiken poikkeavan menettelyn ja käyttäytymisen. Nainen vaati, että syyte eläinsuojelurikoksesta hylätään tai että hänen katsotaan syyllistyneen korkeintaan lievään eläinsuojelurikokseen ja syyte enemmälti hylätään.Helsingin hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa eli käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.Tuomio ei ole lainvoimainen.