Kaupunki

Helsinkiin aiotaan perustaa luonnonsuojelualue

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääasiassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kaupunki on rauhoittamassa lisää metsää Keskuspuiston pohjoisosista.Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustaminen on parhaillaan lausuntokierroksella eri poliittisissa elimissä, myöhemmin keväällä asia tulee kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja lupajaoston käsittelyyn.Suunniteltu Haltialanmetsän suojelualue on 137 hehtaaria laaja ja sijoittuu Paloheinän kaupunginosan ja Vantaanjoen väliin. Sen reunoilla ovat myös jo suojellut Haltialan aarnialue ja Pitkäkosken rinnelehto.alue on erilaisia lehtotyyppejä ja korpea. Haltialanmetsässä on esimerkiksi erittäin monipuolinen linnusto ja lukuisia eri kääpälajeja. Alueelta on löydetty myös liito-oravan jätöksiä.Suojelualueelle ei aiota perustaa uusia retkeilyreittejä, mutta nykyisiä merkittyjä polkuja sekä niiden opasteita parannetaan. Opasteissa suositellaan pysymistä poluilla ja pitämään lemmikit kytkettynä. Pyöräilyä maastossa rajoitetaan.Suojeluun liittyvistä toimenpiteistä tärkeimmät liittyvät vesitalouteen. Haltialanmetsässä aiotaan padota kuivatusojia ja luonnonmukaistaa puroja.Koko Haltialan metsäalueelle tehdään retkiä noin kaksi miljoonaa vuodessa. Näistä 0,5–1 miljoonaa on hiihtolenkkejä.Haltianmetsä on mukana myös kaupungin voimassa olevassa luonnonsuojeluohjelmassa ja kaupunki omistaa sen maat kokonaan.