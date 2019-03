Kaupunki

Helsingin Pakilassa mietitään koulujen muuttoa yhteen, rakennussuunnitelmat koskevat liki tuhatta koululaista

Pakilassa aiotaan lähitulevaisuudessa keskittää alueen koulut ja päiväkodit neljän sijasta kahteen suureen rakennukseen sekä laittaa myös nuorisotilat koulun yhteyteen.Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee ensi viikon kokouksessaan Pakilanpuiston Allianssi -nimisen ison rakennustyön tarveselvitystä. Koululaisia kahteen osoitteeseen mahtuisi siis yhteensä noin 950, päiväkotilapsia samaan taloon 258.Nykyisen Pakilan ala-asteen 1950-luvulla tehty rakennus peruskorjataan ja sitä laajennetaan reilusti. Sen sijaan Pakilan yläasteen koulurakennus puretaan ja yläkoululaiset muuttavat alakoulun kanssa samaan rakennukseen. Samassa talossa on siis tulevaisuudessa luokat 3–9 sekä nuorisotoimen tiloja.Yläasteen tontille suunnitellaan erillisiä liikuntatiloja. Jos tämä ei toteudu, liikuntatiloja rakennetaan koulun yhteyteen.Päiväkoti Havukka aiotaan purkaa. Sen tilalle rakennettaisiin uusi suuri päiväkoti ja tilat Pakilan ala-asteen ensimmäisille ja toisille luokille. Uuteen päiväkotiin muuttaisivat myös nykyisen päiväkoti Palokan lapset ja sinne tulisi myös monivammaisten lasten erityisryhmä.rakentamisesta tehdään myöhemmin varsinainen päätös, työt voisivat alkaa kesällä 2020 ja uudet talot olla käytössä elokuussa 2023.Ilman liikuntahallin osuutta rakentaminen maksaa lähes 50 miljoonaa, kaupungin osuus liikuntahallista arvioidaan lisäksi noin 2–2,7 miljoonaksi euroksi. Hankkeen suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan allianssimallilla.Vaikka suurin osa ala-asteesta ja yläaste ovat muuttamassa saman katon alle, kouluja ei ainakaan vielä olla yhdistämässä hallinnollisesti.Rakentamista on tarkoitus tehdä vaiheittain niin, että väistötiloja tarvitaan mahdollisimman vähän. Kun niitä kuitenkin tarvitaan, ne on tarkoitus järjestää väliaikaisilla paviljongeilla, paikaksi on ehdotettu esimerkiksi Pikkusuon kenttää.