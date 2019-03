Kaupunki

Poliisi epäilee: Helsinkiläismies käytti nimimerkkiä Mr Vantaa ja myi huumeita 270 000 euron edestä

on saanut myyjän osalta valmiiksi rikostutkinnan lukuisista huumausaineiden kaupoista Tor-verkossa.Vuonna 1990 syntyneen helsinkiläismiehen epäillään myyneen huumeita ja lääkkeitä noin 270 000 euron edestä.Miestä epäillään yhteensä seitsemästä törkeästä huumausainerikoksesta Helsingissä ja Vantaalla vuosina 2015–2018. Hän on myynyt esimerkiksi subutexia, amfetamiinia ja LSD:tä sekä erilaisia huumaavia lääkkeitä.Mies on hankkinut huumeet enimmäkseen netistä. Sitten hän on myynyt ne eteenpäin pääasiassa Silkkitie-sivuston kautta. Maksuihin on käytetty virtuaalivaluutta bitcoineilla. Mies on käyttänyt verkossa useita nimimerkkejä, joukossa ovat ainakin H1R0LL1NG ja Mr.Vantaa.on sekaantunut myös muita ihmisiä, joiden poliisi epäilee esimerkiksi auttaneen epäiltyä myyjää huumeiden hankkimisessa ja postittamisessa. He ovat saaneet palkkioksi osan tuotoista tai huumeita.Mies vangittiin kesällä 2018 ja hänet vapautettiin syksyllä tutkintavankeudesta. Myyjän osalta tapaus on siirtynyt syyteharkintaan.Ostajien osalta poliisi jatkaa yhä tutkintaa. Heitä on ollut yli kaksisataa eri puolilta Suomea.