Kaupunki

Helsinki vai Tšernobyl? Testaa, kuinka hyvin erotat Suomen pää­kaupungin ydin­tuhoalueesta

Harmaata

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisää aiheesta:

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005986117.html

Kuinka hyvin

Tekniikan tohtori olisi nähnyt mieluusti betonia Oodin julkisivussa – ”Arkkitehdit arvostavat hyvinkin paljon brutalismia”

Betonirakentaminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Julkisessa keskustelussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ehkä Suomesta puuttuu iso ja merkittävä betonirakennus.”

Keskitytään nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Betoniyhdistys ry:n

Uutta ilmettä

”Betoni on kaunis materiaali, jossa on mahdollisuuksia moneen.”

Merikallion oma