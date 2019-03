Kaupunki

700 miljoonan euron hankkeen kohtalon­hetket ovat käsillä: Vanhan jäähallin kupeeseen suunniteltu jätti­areena

vanhan jäähallin kupeeseen soviteltu areena- ja asuntokompleksi Garden Helsinki on tulossa poliitikkojen käsittelyyn.Maisemaa mullistava kaavamuutos on kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä tiistaina. Se voisi tulla valtuuston päätettäväksi ensi syksynä.Päätöksenteon tueksi on valmistunut kaksi keskeistä arviota. Toinen on arvio jättihankkeen vaikutuksista Helsingin liikuntapalveluille. Toinen selvittää sen laajoja taloudellisia vaikutuksia.Virkamiesvetoisesti, mutta lukuisten ulkopuolisten konsulttien avulla kootut arviot ovat hankkeelle pääosin myönteisiä.Helsinki on kaikilla mittareilla arvioituna jättimäinen. Kokonaisinvestointi yksityisrahoituksella nousee noin 700 miljoonaan euroon. Uutta kerrosalaa on syntymässä liki 200 000 neliötä.Kaupunki saa rakennusoikeuden myynnistä noin 85 miljoonaa euroa. Jos kaupunki kenties myy remonttia kaipaavan vanhan jäähallin Garden Helsingille, vaikutukset kaupungin investointibudjettiin ovat vieläkin myönteisemmät, kaupunginkanslian virkamiehet arvioivat.Suojeltua hallia on ajateltu remontoitavaksi palloilulajien tarpeisiin, mikä johtaisi käytännössä jopa 90-prosenttiseen korjaustarpeeseen. Vanhaan halliin on soviteltu muun muassa salibandya, koripalloa ja futsalia.Garden Helsinkiin kytkeytyy mittava uusien asuntojen, hotellien sekä kaupallisten tilojen rakennushanke. Uusia vapaarahoitteisia asuntoja on tulossa noin 500 ihmiselle ja hotellihuoneita kahteen hotelliin yhteensä 500.ja asunnoille on talousarvioinnin mukaan kysyntää. Sen sijaan noin 20 000 neliön toimistorakentamisen menestys on arvailujen varassa. Toimistokysyntä on valikoivaa ja kohdistuu nykyään raideliikenteen varteen kuten Pasilan Triplaan.Kaupallisista neliöistä 4 000 neliön marketti on selkeästi suurin alueella. Konsulttiyhtiö FCG:n mukaan sillä ei silti olisi merkittäviä vaikutuksia alueen pieniin lähikauppoihin.Monitoimiareenan maanalaisiin kerroksiin sekä katutasoon on tulossa ravintoloita sekä muita liiketiloja.järjestettäville tapahtumille uusi iso areena sekä remontin jälkeen noin 5 000 katsojan halliksi pienennetty Helsingin vanha jäähalli tarjoaa talousarvioinnin mukaan uusia mahdollisuuksia.Raportissa hahmotellaan erilaisia yhteistyökuvioita, joita Eläintarhan alueelle sisälle halleihin ja ulkokentille voisi syntyä.Helsingin jäähallissa on vuosittain noin 100 tapahtumaa, joista 30–40 on Garden Helsinkiin siirtyviä HIFK:n jääkiekko-otteluita.Uuden areenan vaikutukset jääurheilun olosuhteisiin ovat kahtalaiset.Uusi jääkiekkohalli tarjoaa modernit puitteet liigakiekolle ja kansainvälisille otteluille. Se parantaisi Helsingin asemia, sillä uusia areenoita on valmistumassa sekä Tampereelle että Turkuun.Sen sijaan vaikutukset jääkiekon harjoitteluolosuhteisiin ovat vielä epävarmoja, sillä vanhan jäähallin harjoitushallin korvaajasta pitäisi tehdä päätöksiä. Maanalainen harjoitusjää on jäämässä monitoimiareenan jalkoihin.Helsinkiin on suunniteltu kahta uutta harjoitushallia, joista toinen tulisi HIFK:n ja toinen mahdollisesti Jääkenttäsäätiön käyttöön. Jääkenttäsäätiö ei ole pitänyt taloudellisesti järkevänä lähteä kaupalliseen tilaan vuokralle.Nordenskiöldinkadun jäähallien kentät ovat nykyään kovassa käytössä. Harjoituskalenterin perusteella vuoroja on arkisin aamuseitsemästä iltakymmeneen.Vanhaa jäähallia hallinnoiva Jääkenttäsäätiö on rahoittanut Nordenskiöldinkadun kenttien tuloilla seitsemää harjoitusjäähallia eri puolilla kaupunkia. Niistä Hernesaaren halli on väistymässä rakentamisen tieltä vuoden 2021 jälkeen.Pirkkolan liikuntapuiston jäähallit on suljettu viime keväänä, ja Konalan jäähalli on siirtymässä muiden kuin helsinkiläisseurojen käyttöön. Kaarelassa avautui jäähalli viime syksynä.Helsinkiläisseurojen jäänkäytölle on ratkaisevaa, minne Hernesaaren hallia ja Jääkenttäsäätiön harjoitusjäähallia korvaavat tilat rakennetaan. Yksi vaihtoehto on Herttoniemessä kaupungin tontti, johon aikanaan kaavailtiin uimahallia varten.Taloudellisen arvioinnin perusteella Jääkenttäsäätiö näyttäisi tarvitsevan jatkossa lisää kaupungin toiminta-avustuksia.jäähallin sisus on suunniteltu muutettavaksi nykyistä pienemmäksi ja lämpimämmäksi tilaksi eri palloilulajeja varten. Se sopisi keskikokoisten urheilutapahtumien tilaksi, mutta myös noin 5 000 hengen konserttien areenaksi.Ratkaisulla on vaikutusta myös Töölön kisahalliin etenkin, jos joitakin siellä harjoiteltuja lajeja siirtyisi vanhaan jäähalliin. Silloin kisahalliin voitaisiin kunnostaa tiloja muita liikuntalajeja varten. Kisahallin remontti on alkamassa vuonna 2023.Eniten päänvaivaa on suunnittelijoille aiheuttanut Helsingin Jalkapalloklubin ulkokenttien ja harjoitustarpeiden sovittaminen Garden Helsingin kanssa.Juniorijoukkueiden käyttämä palloilukenttä 7 on rakennusaikana 3–4 vuotta poissa käytöstä, koska sen alle tehdään pysäköintitiloja. Pysäköintihallin valmistumisen jälkeen täysmittainen jalkapallokenttä supistuu juniorikentäksi maanpäällisen rakentamisen vuoksi.Talviharjoitteluun tarkoitettu ylipainehalli on siirtymässä naapurikentälle. Palloilukenttä 6:lle on mahdollista tehdä nykyistä isompi kuplahalli.rakentuvilla uusilla palloilutiloilla ja Garden Helsinkiin suunnitelluilla toiminnoilla ei osapuolten mukaan ole päällekkäisyyksiä. Peruskorjauksessa Olympiastadionin sisäliikuntatilat tuplaantuvat.Liikunnan olosuhteiden sekä laajojen taloudellisten vaikutusten lisäksi Garden Helsinki mullistaa kaupunkikuvaa merkittävästi Eläintarhan alueella ja suojellun Olympiastadionin tuntumassa.Monille helsinkiläisille juuri kaupunkikuvan muutos on se tärkein asia. Eri kuulemistilaisuuksissa kansalaiset ovat moittineet rakennusmassaa liian isoksi sekä epäilleet liikenteen ruuhkautumista.Garden Helsingin julkisivu Nordenskiöldinkadulla on 180 metriä pitkä, ja se nousee päädyissä noin 40 metriä katutason yläpuolelle. Vanha jäähalli ulottuu sitä noin puoleen väliin.”Helsinki Garden on harhaanjohtava nimi, liian korkea, liian massiivinen”, asukaskommenteissa moititaan.Osa helsinkiläisistä murehtii jo nyt ”miten Suomen pyhimmän urheilualueen käy”.Garden Helsinki on syntynyt jääkiekkoseura Helsingin IFK:n aloitteesta. Hankkeen rahoittajat ovat Projekti GH:n mukaan suomalaisia kiinteistösijoittamista harjoittavia instituutioita.Rakennusyhtiö YIT ilmoitti lähtevänsä mukaan hankkeeseen viime syksynä.