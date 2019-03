Kaupunki

Poikkeuksellinen hyppäys hiv-tartunnoissa pääkaupunki­seudulla – Hus pelkää epidemiaa

on todettu neljä reilun puolen vuoden aikana kotimaassa saatua hiv-tartuntaa. Tartunnan saaneet ovat pistoshuumeiden käyttäjiä.Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) luonnehtii tilannetta poikkeukselliseksi maanantaina julkisuuteen saattamassaan tiedotteessa.Edeltävän viiden vuoden aikana vastaavia tartuntoja on todettu vain kaksi, Husin infektioyksikkö toteaa tiedotteessa.yksikkö selvittää tilannetta yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja alueen kuntien ja päihdetyötä tekevien toimijoiden kanssa. Lisäksi on käynnistetty toimenpiteitä epidemian ehkäisemiseksi.Hiv-testausta lisätään ja terveysneuvontaa sekä puhtaiden pistosvälineiden jakamista vahvistetaan. Hiv-tartuntojen uudelleen leviäminen pistoshuumeiden käyttäjien joukossa on todellinen uhka, Hus toteaa tiedotteessa.Vuosittain Suomessa todetaan yli 1 000 uutta C-hepatiittitartuntaa, joista valtaosa on tarttunut yhteisten pistosvälineiden välityksellä. Koska C-hepatiitti ja hiv tarttuvat samalla tavalla, jokaisen hepatiitti C-tartunnan yhteydessä on mahdollisuus myös hiv:n leviämiseen. Puhtaiden ja omien pistosvälineiden käyttö suojaa molemmilta tartunnoilta.levisi nopeasti yli 250:een pistoshuumeiden käyttäjään pääkaupunkiseudulla vuosituhannen vaihteessa. Tilanne saatiin tuolloin hallintaan testausta, terveysneuvontaa ja puhtaiden pistosvälineiden jakamista lisäämällä, Husista muistutetaan.Tartuntojen torjunnassa on infektioyksikön mukaan ollut tärkeää myös yhteisen hoitoyksikön perustaminen päihteiden korvaushoidon ja hiv-lääkityksen toteuttamista varten. Lisäksi on tehty etsivää työtä kontaktin luomiseksi päihteiden käyttäjiin.Tehokas tapa estää tilanteen kehittyminen vaikeasti hallittavaksi ja yhteiskunnalle kalliiksi epidemiaksi on todeta hiv-tartunnat mahdollisimman varhain ja saada hiv-positiiviset hoidon piiriin. Hiv-positiivisen henkilön, jonka hoito onnistuu, eliniän ennuste ei poikkea muusta väestöstä eikä henkilö ole enää tartuttava, Hus muistuttaa tiedotteessaan.Tällä hetkellä Husin seurannassa olevista pistoshuumeiden välityksellä tartunnan saaneista potilaista 96 prosenttia on saavuttanut hyvän hoitotuloksen.suosittelee huumeita käyttäneitä henkilöitä hakeutumaan hiv-testiin esimerkiksi huumeita käyttävien terveysneuvontapisteisiin, päihdetyötä tekeviin yksiköihin tai omaan terveyskeskukseen.Terveydenhuollon työntekijöitä kehotetaan tarjoamaan hiv-testiä kaikille huumeiden käyttäjille riippumatta siitä, miksi he terveydenhuoltoon hakeutuvat. Testausta kuuluu tehostaa myös vankiloissa. Pistoshuumeita käyttävien on ensiarvoisen tärkeää pistää vain omilla puhtailla välineillä.