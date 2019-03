Kaupunki

Miksi kodit ovat liian kalliita ja pieniä? Kolme väitettä Helsingin asunto­markkinoiden ongelmista ja kolme ra

Kaupunkien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksin asuvatkin menevät harhaan, että yksiöitä pitää tehdä lisää

Väite:

Ongelma:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratkaisu:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kohtuuhintaiset asunnot eivät ratkaise korkeiden vuokrien kierrettä

Ongelma:

Ratkaisu:

Ahtaat perheasunnot vaikeuttavat kipeimmin lasten arkea

Väite:

Ongelma:

Ratkaisu:

Ole mukana Sanomatalossa ratkomassa asumisen pulmia

Asumisen