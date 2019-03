Poliitikot haluavat lisäaikaa Töölöön suunnitellun jättiareenan käsittelyyn: ”Hanke muuttaa alueen luonnetta selkeästi”

Kaupunki

Poliitikot haluavat lisäaikaa Töölöön suunnitellun jättiareenan käsittelyyn: ”Hanke muuttaa alueen luonnetta s

Helsinkiläisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Aikaisempien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Demarien

Lautakunnassa