Koira hyökkäsi 14-vuotiaan pojan kimppuun Helsingissä, vähän myöhemmin käsiksi kävi isäntä – Kaksi rikostuomiota

Koira hyökkäsi 14-vuotiaan pojan kimppuun Helsingissä, vähän myöhemmin käsiksi kävi isäntä – Kaksi rikostuomio

”Asianomistajan kaulassa olleet jäljet olivat jo siinä, kun hän jutteli asianomistajan kanssa.”

”Vaikka asianomistaja on sanallisesti ja käytöksellään provosoinut vastaajaa tilanteessa, tämä ei ole missään määrin oikeuttanut vastaajan menettelyä.”

kerrostalon pihalla Helsingissä ollut koira jahtasi ja näykki 14-vuotiasta poikaa, minkä jälkeen koiran isäntä vielä pahoinpiteli tätä.Huhtikuussa 2016 sattunut tilanne johti rikostuomioihin, jotka Helsingin hovioikeus antoi keskiviikkona.Tapahtuma-aikaan 14-vuotiaan pojan ja koiran omistaneen pariskunnan näkemykset tilanteen kulusta erosivat oikeudessa merkittävästi toisistaan.piha-alueella ollut vuonna 1966 syntynyt nainen päästi koiran irti ja hänen kimppuunsa, koska hän leikki taloyhtiön lakaisuharjalla. Poika koki koiran olleen tapahtuma-aikaan pelottava.Kyse oli säkäkorkeudeltaan 47-senttisestä, whippet-rotuisesta koirasta. Whippetit kuuluvat vinttikoiriin.Koira pääsi hyppimään poikaa vasten ja näykkimään tätä. Siitä aiheutui syyttäjän mukaan nirhaumia pojan käsivarsiin ja olkapäihin.Seuraavaksi nainen soitti puhelun, ja pian paikalle saapui hänen vuonna 1966 syntynyt puolisonsa. Poika kertoo miehen painaneen hänet seinää vasten sekä kuristaneen ja lyöneen avokämmenellä kasvoihin.pojan kertoma ei pidä paikkaansa. Mies myöntää pitäneensä poikaa ”tilanteen rauhoittamiseksi, asian selvittämiseksi ja huitelemisen estämiseksi” molemmin käsin olkavarsista seinää vasten. Hän kuitenkin kiistää kuristaneensa tai lyöneensä poikaa.”Asianomistajan kaulassa olleet jäljet olivat jo siinä, kun hän jutteli asianomistajan kanssa”, miehen puolustus toteaa oikeudenkäynnin julkisissa asiakirjoissa.Miehen mukaan poika myös soitti tilanteessa suutaan ja ilmoitti saavansa tehdä mitä haluaa.kertoo pojan haukkuneen häntä koiran karkaamisen jälkeen tyhmäksi, huonoksi kasvattajaksi ja vastuuttomaksi koiranomistajaksi.Kertomansa mukaan nainen kutsui puolisonsa paikalle, koska hän pelkäsi 14-vuotiaan ja tämän kahden kaverin alkavan seurata tätä ja härnätä koiria. Mitään lyömistä tai kuristamista ei naisen mukaan tapahtunut.Myös nainen kertoo nähneensä naarmuja pojan kaulalla jo ennen sitä kuin hänen miehensä tuli paikalle. Hän epäilee jälkien tulleen mahdollisesti siinä vaiheessa, kun poika juoksi koiraa pakoon puiden ja pensaiden läpi.todistajien kertoman ja asiaan liittyvän näytön perusteella sekä Helsingin käräjäoikeus että tuoreessa tuomiossaan myös hovioikeus katsovat pariskunnan syyllistyneen rikoksiin.Mies sai käräjillä kolmen kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen pahoinpitelystä. Hänet myös tuomittiin maksamaan pojalle 2 200 euron kipu- ja kärsimyskorvaukset.”Käräjäoikeus katsoo menettelyn varsin moitittavaksi. Vaikka asianomistaja on sanallisesti ja käytöksellään provosoinut vastaajaa tilanteessa, tämä ei ole missään määrin oikeuttanut vastaajan menettelyä. Kuristaminen on potentiaalisesti hengenvaarallista, kuten lääkärinlausunnostakin ilmenee”, käräjäoikeus perusteli.Nainen puolestaan tuomittiin käräjillä järjestysrikkomuksesta ja lievästä pahoinpitelystä.Aviopari valitti tuomioistaan hovioikeuteen, ja rangaistukset lievenivätkin. Miehen ehdollinen lyheni 60 päiväksi, ja naisen osalta syyte lievästä pahoinpitelystä hylättiin.Naisen on siis käräjillä tuomitun 290 euron päiväsakkotuomion sijasta maksettava vain 20 euron rikesakko järjestysrikkomuksesta. Se juontaa juurensa siihen, ettei hän pitänyt koiraa kytkettynä tilanteessa.