Kaupunki

Poliisi piirittää omakotitaloa Helsingin Vesalassa, sisällä mahdollisesti aseistettu ja vaarallinen ihminen

Helsingin poliisi piirittää parhaillaan omakotitaloa Vesalassa, koska talossa on mahdollisesti vaarallinen, aseistettu ihminen. Talossa ei ole muita ja sivullisia ei päästetä lähelle.



Tilanne alkoi viiden jälkeen illalla keskiviikkona. Poliisi pyrkii ratkaisemaan tilannetta neuvottelemalla. Koska talossa epäillään olevan aseita, poliisi on varautunut tilanteeseen raskaalla varustuksella.



Tässä vaiheessa poliisi ei vielä kerro, mistä tilanne on alkanut.

Liikenne Humikkalantiellä on toistaiseksi suljettu. Eristetty talo on lähellä Ritvalantien risteystä.