Kaupunki

Kehä III poikki Vantaalla rekan ja pakettiauton kolarin vuoksi, viisi loukkaantunut

Kehä III:lla Vantaalla on sattunut yhdeksän aikaan keskiviikkoiltana rekan ja pakettiauton liikenne­onnettomuus, jossa on loukkaantunut viisi ihmistä.



Tie on suljettu kokonaan ja poliisi ohjaa liikenteen kiertotielle. Onnettomuuspaikka on noin kolme kilometriä Pakkalan liittymästä Tuupakan suuntaan.



Kolarissa loukkaantui kolme ihmistä vakavasti ja kaksi lievemmin, tiedottaa pelastuslaitos.