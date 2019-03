Kaupunki

Helsingistä kehkeytyi sähkö­potkulauta­yritysten taistelutanner: Uusi tulija polkee kilpailijansa hinnat

on torstaina saapunut jälleen uusi sähköpotkulautoja yhteiskäyttöön tarjoava yritys. Kyseessä on Berliinistä lähtöisin oleva TIER, jonka ensimmäiset potkulaudat tulivat kaduille yön aikana. Yhteensä potkulautoja tulee yli 150.Kyseessä on jo toinen toimija samoilla markkinoilla Helsingissä samassa kuussa. Ruotsalaisen VOI:n sähköpotkulaudat tulivat Helsinkiin aiemmin maaliskuussa. Niitä oli aluksi käytössä noin 120, mutta yritys tiedotti aiemmin pyrkivänsä Helsingissä noin 200 potkulautaan.kuin HSL:n kaupunkipyörät, kummatkin sähköpotkulaudat toimivat ilman kiinteitä asemia. Potkulaudan voi siis jättää ajon jälkeen mihin tahansa julkiselle paikalle. Vapaa potkulauta taas etsitään kummankin yrityksen erikseen tarjoamalla sovelluksella.Molemmat potkulaudat saa käyttöön euron avausmaksulla. Sen jälkeen ajo maksaa minuutilta TIER:illä 15 senttiä, kun taas VOI:lla minuuttihinta on 25 senttiä.TIER toimii monissa Euroopan kaupungeissa. Helsingistä lähimmät yrityksen potkulaudat löytyvät Tukholmasta.