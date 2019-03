Tapiolan uimahallia korjattiin yhdeksällä miljoonalla eurolla, nyt se aiotaan purkaa – Arkkitehdit pitävät suunnitelmaa järjettömänä

Kaupunki

Tapiolan uimahallia korjattiin yhdeksällä miljoonalla eurolla, nyt se aiotaan purkaa – Arkkitehdit pitävät suu

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helander

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osa