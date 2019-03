Helsinki aikoo tehdä poikkeuksellisen sopimuksen: Töölön jättiareenan rakennuttajalle tarjotaan kaupantekijäisiksi maata merelliseltä paraatipaikalta

Fakta

Eniten tiloja maan alla



Garden Helsinkiin on syntymässä uutta kerrosalaa yhteensä 175 800 neliötä, josta maanpäällinen osuus on laajuudeltaan 75 000 kerrosneliötä.



Areenaan mahtuu katsojia 11 000–16 000 henkilöä, ja sen pysäköintilaitoksissa on 1 100 autopaikkaa.



Uusia asuntoja on tulossa 500 asukkaalle.



Hotelli- ja majoitustiloja on esitetty rakennettavaksi noin 500 huonetta, joista budjettihotelliin 150 huonetta ja tasokkaaseen ”neljän tähden” hotelliin 350.



Toimitiloja on tarkoitus rakentaa yhteensä noin 46 000 neliötä, joista liiketiloja ja kaupallisia vapaa-ajantiloja on noin 26 000 neliötä, loput toimistoja.



Liiketiloista päivittäistavaroiden marketille on hahmoteltu 4 000 neliön tiloja.