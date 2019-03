Taistelu Espoon uusien apteekkien sijainnista päättyi valituksen tehneiden apteekkarien häviöön – Myös Jorvin sairaala saa vihdoin apteekin

Kaupunki

Taistelu Espoon uusien apteekkien sijainnista päättyi valituksen tehneiden apteekkarien häviöön – Myös Jorvin

Hallinto-oikeus

on hylännyt valituksen, joka koskee kuuden uuden apteekin perustamista Espooseen. Yksi kuudesta perustettavasta apteekista on poikkeuksellisen merkittävä, sillä se on tarkoitus perustaa Jorvin sairaalaan.Lääkealan turvallisuus turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea päätti syksyllä 2017 uusien apteekkien perustamisesta. Samalla apteekkien sijaintialueita Espoossa päätettiin yhdistää niin että niitä olisi enää kaksi: Jorvi ja koko muu kaupunki. Tämä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että sairaalan uutta apteekkia lukuun ottamatta muiden apteekkien kohdalla ei enää määrätä tarkasti, millä alueella Espoossa niiden pitää sijaita.Monet espoolaiset ovat jo pitkään toivoneet sairaalan alueelle ympäri vuorokauden avoinna olevaa apteekkia. Espoossa on ylipäätään vähän apteekkeja suhteessa väestön määrään.teki kuitenkin valituksen Fimean päätöksestä. Apteekkarit eivät vastusta apteekkien perustamista tai erityisesti Jorvin apteekkia, vaan he perustelivat päätöstään sillä, että apteekkien sijaintialueet pitäisi Espoossa säilyttää.Nyt siis Helsingin hallinto-oikeus linjaa, että Fimea on toiminut kuten pitääkin ottaen huomioon Espoon väestömäärän ja nykyiset palvelut. Uudet apteekit voi siis perustaa ja aluerajauksista luopua lähes kokonaan.Fimea kuuluttaa apteekkiluvat haettavaksi heti kun päätös tulee lainvoimaiseksi.