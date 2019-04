Kaupunki

Suurin osa junaliikenteestä on pysähtynyt Helsingissä

Suurin

HSL:n

Linja 562 ajetaan Lentoasemalle asti.

Leppävaaran suuntaan 217, 218, 235 ja 550.

Lentoasemalle 615, 615X, 617. Lisäksi 562 Tikkurilasta.

Tikkurilaan 611 ja 611X. 611X:n liikennöinti aloitetaan klo 12 alkaen.

Keravan suuntaan: 633, 738, 738X. 738X aloittaa liikenteen Keravalta klo 11.20 jälkeen.

