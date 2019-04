Kun Tommi, 46, ja Hertta, 18, tapasivat Helsingin Kalliossa, turha small talk jäi väliin: ”Olen kaiken pahan alku”

Kaupunki

Kun Tommi, 46, ja Hertta, 18, tapasivat Helsingin Kalliossa, turha small talk jäi väliin: ”Olen kaiken pahan a

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksikkoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tuntuu hassulta, etteivät nuoret äänestä”

Nyt

Erityisen vaikea paikka on autoilun verotus.

Seuraa

Keskustelu

Suhde

Turusen

”Olen kaiken pahan alku, sillä olen valkoihoinen heteromies”

Molempien mielestä tapaaminen on ollut onnistunut.

Pari

Molempien