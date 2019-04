Kaupunki

Espoo lähettää kymmenittäin työttömiä koodauskouluun

Espoo

on aloittanut hankkeen, jossa 40 Suomessa asuvaa ulkomaalaista työtöntä koulutetaan koodareiksi. Koulutus kestää kolme kuukautta. Ensimmäiset oppilaat aloittavat huhtikuussa.Koulutusohjeman toteuttaa koulutusyhtiö Soprano ja koulutus järjestetään Helsingissä.Hankkeella yritetään lyödä kahta kärpästä yhdellä iskulla: toisaalta työllistää työttömiä, toisaalta vastata Suomen koodaripulaan. Koodareita tarvitaan useilla eri yhteiskunnan osa-alueilla.Koulutuksen tarkoituksena on päivittää opiskelijoiden tietoja. Opiskelijoiksi on valittu henkilöitä, joilla on jo aiempaa taustaa IT-alalta. He ovat tulleet Suomeen esimerkiksi perheen tai työn vuoksi. Opiskelu tapahtuu englanniksi.Opintojen jälkeen opiskelijat pääsevät kolmeksi kuukaudeksi työskentelemään eri yrityksiin. Toiveena on, että kokeilun jälkeen työtehtävät jatkuisivat.