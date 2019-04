Halpakaupan kauppias vaati musliminaista paljastamaan kasvonsa Helsingin keskustassa – Hovioikeus ei uskonut selityksiin

Kaupunki

Kluuvissa Vuorikadulla sijaitsevan Euro Super -nimisen halpojen tavaroiden liikkeen toimitusjohtaja on tuomittu Helsingin hovioikeudessa sakkorangaistukseen syrjinnästä.Tapahtumat lähtivät liikkeelle, kun musliminaisten käyttämään niqab-asuun pukeutunut nainen astui liikkeeseen. Naisen asu peitti hänen kasvonsa silmiä lukuunottamatta.Kun nainen oli liikkeen kynttilähyllyllä kynttilä kädessään, kauppias tuli hänen luokseen. Mies sanoi naiselle englanniksi, että tämän olisi paljastettava kasvonsa, jos haluaa ostaa jotain.kertoi oikeudessa pukeutuneensa niqabiin uskontonsa vuoksi jo 15 vuoden ajan. Hän kertoi paljastavansa kasvonsa vain tilanteissa joissa sitä vaaditaan tunnistautumisen vuoksi, esimerkiksi passintarkastuksessa.Kauppias taas sanoi, ettei yhdistänyt naisen asua uskontoon. Hän sanoi vaativansa kaikilta asiakkailtaan kasvojen paljastamista tunnistamissyistä.Miehen mukaan tunnistamisvaatimus liittyi yleisen järjestyksen ja esimerkiksi omaisuuden suojaamiseen.ei pitänyt miehen kertomusta kertomusta uskottavana. Oikeus totesi myös, ettei nainen aiheuttanut liikkeessä minkäänlaista vaaraa.Oikeus katsoi, että kasvot peittävän asun yhteys islaminuskoon on yleistä tietoa.Nainen soitti heti tapauksen jälkeen poliisille.perustuslain mukaan ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan uskonnon perusteella. Hovioikeuden tuomion mukaan liikkeen omistaja puuttui naisen uskonnonvapauteen.Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehen syrjinnästä sakkorangaistukseen. Sakon suuruus on 35 päiväsakkoa. Mies valitti tuomiosta, mutta hovioikeus säilytti sen samana.