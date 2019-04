Kaupunki

Espoon Keilaniemestä nousee savua – Liikennevirasto: Ei syytä huoleen, kyseessä on harjoitus

Espoon

Keilaniemestä nousee torstaiaamupäivällä savua, joka saattaa näkyä laajalti Kehä I:lle ja Länsiväylälle.Savu ei kuitenkaan ole merkki vaarasta, vaan liittyy pelastusharjoitukseen. Harjoitus järjestetään rakenteilla olevassa Kehä I:n tunnelissa.Pelastusharjoituksessa käytettävä savu ei ole vaarallista, tiedottaa Liikennevirasto.100 miljoonaa euroa maksava tunneli vie Kehä I:n maan alle, jotta Keilaniemen metroaseman lähelle voi rakentaa enemmän asuntoja ja toimitiloja. Tunnelin on määrä avautua liikenteelle kevään aikana.