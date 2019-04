Kaupunki

Helsinki ryhtyi toden teolla lumisotaan – Keksintökilpailu tuotti ideoita katulumen poistamiseksi

Lumi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eniten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

oli kuluneena talvena todellinen ongelma Helsingissä. Ihmisten vaikeudet liikkua ja vaikeudet löytää autoille parkkipaikkaa olivat korkeintaan pieniä haittoja suurempaan ongelmaan nähden: minne viedä ja saada mahtumaan kaduilta korjattu lumenpaljous?Helsingissä kuljetetaan lunta keskimäärin 50 000 kuormaa talvessa kaupungin lumenvastaanottopaikoille. Tämä tarkoittaa, että lunta kuljetetaan kuorma-autoilla lähes miljoonan kilometrin matka. Lumen mukana roskia ja epäpuhtauksia kulkeutuu Itämereen.Helsinki etsi ideoita ongelman ratkaisemiseksi This Is a Snow Problem -kilpailulla, jonka tulokset julkistettiin torstaina. Kilpailu tuotti neljä palkittua keksintöä.pisteitä keräsi mittausjärjestelmiä tuottavan Sensmetin ratkaisu. Yrityksen keksintö mittaa lumesta syntyvää vettä reaaliaikaisesti. Mittaustulosten perusteella voidaan päätellä, mitä ainetta lumi sisältää sekä miten, missä ja milloin se tulisi käsitellä ja sulattaa.Jo ensi talvena saatetaan ottaa käyttöön kahden yrityksen yhteistyönä syntynyt innovaatio, joka vähentää lumen mereen kaatamisen haittavaikutuksia. Kilpailun raati kehuu A&T Subsean ja Ullanlinnan Traselexin monipuolisen ehdotuksen vähentävän lumen kuljetusmatkoja, mereen päätyvien roskien määrää ja hiilidioksidipäästöjä.Meri jäätyy, kun sinne kaadetaan suuria määriä lunta. Kolmas, vedenkäsittelylaitteisiin erikoistuneen W-Rixin ratkaisu pitää vesistön auki ja vähentää ruoppauksen tarvetta.Lumensulatusteknologiaa kehittävän Lumi Powerin idea on sulattaa lumi kaukolämmön paluuveden sisältämällä lämpöenergialla tai muiden hukkalämmönlähteiden avulla jo satamispaikallaan. Näin mereen päätyisi korkeintaan roskista puhdistettua lumivettä.neljä kilpailun kärkeen sijoittunutta keksintöä tähtäävät lumen kuljetustarpeen pienentämiseen, varastoinnin tehostamiseen ja mereen kaatamisen ympäristöhaittojen vähentämiseen.Helsinki järjesti kilpailun yhteistyössä Industryhackin kanssa. Industryhack saattaa yhteen innovaatioyrittäjiä ja potentiaalisia asiakkaita.