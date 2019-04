Kaupunki

Jos eka- ja tokaluokkalaisten iltapäiväkerhoja uhkaa säästösyistä lakkauttaminen tai sulkeminen, nousee kauhea haloo. Ja hyvä niin.Pienten koululaisten koulupäivät ovat lyhyitä, eivätkä monet eka- ja tokaluokkalaiset ole valmiita viettämään useita tunteja yksin, kunnes vanhemmat tulevat päivätöistä neljän ja kuuden välillä kotiin. Siksi iltapäivätoimintaa tarvitaan.Monet pienet koululaiset viettävät kuitenkin iltoja ja jopa öitä yksin, kun äiti tai isä on vuorotöissä.Päiväkoti-ikäisille on vielä tarjolla vuorohoitoa vuoropäiväkodeissa, mutta pienten koululaisten vuorohoitoa järjestetään Suomessa vain harvoissa kunnissa ja niissäkin erityispalveluna. Vuorotyötä tekevien vanhempien 1–2-luokkalaisten lasten yksinäisiin iltoihin ja öihin ei ole yhteiskunnan turvaa.Hoitajiksi värvätään sisaruksia, tuttuja, sukulaisia ja palkattuja lastenhoitajia. Kaikilla ei ole läheisiä, jotka voisivat hoitaa lapsia tai rahaa lastenhoitajan palkkaamiseen. Tällöin vanhemmat joutuvat huolehtimaan koululaisistaan varhain aamulla tai myöhään illalla töistä käsin puhelimen välityksellä.vuorotyöläisen 7-vuotias voi olla yksin kotona?Joissakin kunnissa esimerkiksi yksinhuoltajat voivat viedä pienen koululaisen vuoropäiväkotiin työnteon ajaksi, mutta vuoropäiväkodin ei pitäisi olla ainoa vaihtoehto vuorotyötä tekeville vanhemmille, vaan yhteiskunnan tukemia vaihtoehtoja pitäisi olla muitakin.Erityisen hankalaa vuorotyön tekeminen ja lastenhoidon järjestäminen on yksinhuoltajille. Myös vuoroasujien vuorotyötä tekevät vanhemmat joutuvat sumplimaan lastenhoitoa.Esimerkiksi Espoon sivistystoimella ei ole tietoa koululaisten vuorohoidon tarpeesta. Se on selvittänyt asiaa, koska kaupungissa on tehty valtuustoaloite vuorohoidon tarjoamisesta pienille koululaisille. Sivistystoimen mukaan koululaisten huoltajat eivät ole tiedustelleet vuorohoitopaikkoja varhaiskasvatuksen yksiköistä. Eivät tietenkään, kun niitä ei ole tarjolla.Toivon todella, että vuorohoidon tarvetta kartoitettaisiin perusteellisesti ja vanhempien tarpeita kuunnellen.puhutaan usein epätyypillisinä työsuhteina. Vuorotyöläisille muiden mielestä epätyypillinen on kuitenkin ihan tyypillistä, perusarkea. Vuorotyötä tekee Suomessa noin kolmasosa työntekijöistä. Naiset tekevät vuorotyötä useammin kuin miehet.Koska vuorotyö on tutkimusten mukaan päivätyötä kuormittavampaa, eikö yhteiskunnan pitäisi mahdollisimman paljon tukea työn ja perheen yhteensovittamista.Vuorotyötä tekevän vanhemman tuki parantaa vanhemman hyvinvointia ja sitä kautta lapsen hyvinvointia.Tällaista tukemista olisi se, että asioita katsottaisiin perheiden yhteisen ajan näkökulmasta, eikä vain siitä näkökulmasta, miten palvelut on totuttu kahdeksasta neljään -yhteiskunnassa järjestämään.vuorohoidossa olevien päiväkoti-ikäisten lapsien kohdalla puhutaan kriittisin äänenpainoin hoidossa vietetyistä öistä ja pitkistä hoitoputkista. Siitä puhutaan vähemmän, että monien vuorohoidossa olevien lapsien arjessa voi olla lyhyempiä päiviä, kiireettömiä aamuja ja arkivapaita.Monesti puhutaan siitä, että hoitajat vaihtuvat vuoropäiväkodissa. Siitä puhutaan vähemmän, että vuorohoitojärjestelyn puuttuessa vanhempi joutuu järjestämään vaihtuvia hoitajia, kenties vielä vaihtuviin paikkoihin. Vuoropäiväkodissa sentään mennään aina tuttuun paikkaan.Yhden vanhemman perheiden liitosta kerrotaan, että joskus vuorotyötä tehneet ihmiset ovat joutuneen eron jälkeen lopettamaan työnteon, koska eivät saa lastenhoitoa järjestettyä. Tämä taas sysää yksinhuoltajan usein taloudelliseen ahdinkoon. Jos työttömyys jatkuu, yksinhuoltaja saattaa joutua valintatilanteeseen: ottaako vastaan työvoimatoimiston tarjoama kolmivuorotyö vai jäädäkö lasten kanssa kotiin? Moni valitsee kotiin jäämisen, vaikka haluaisikin tehdä koulutustaan vastaavaa työtä. Tämä taas johtaa pahimmillaan syyllistävältä tuntuvaan karenssiin. Jos taas valitsee työn, naapuri voi soittaa lastensuojeluun, kun 7-vuotias on illat yksin kotona.päiväkoti-ikäisten vuorohoitomahdollisuuksia pitäisi laajentaa. Vuoropäiväkoteja on harvassa, koska kunnat ovat halunneet keskittää kallista toimintaa. Jos päiväkotimatka ja työmatka ovat pitkiä, eikä autoa ole käytössä, saatetaan vuorohoitopaikka jättää hakematta.Vuorotyötä tekevät vanhemmat toivoisivat tukea vuorotyöstä johtuvaan hoidon tarpeeseen. Vuorohoito vuoropäiväkodissa on yksi vaihtoehto, mutta tukimuotoja voisi olla laajemminkin.Voisivatko kunnat antaa vuorotyöläisille palveluseteleitä, joilla palkata kotiin hoitoa lapsille?Voisivatko vuorotyötä tekevät vanhemmat saada kotiapua lastenhoidon muodossa, ettei lasten tarvitsisi mennä iltavuoron aikana itsekseen peiton alle?Jos on esikouluikäinen, voisiko esiopetusta saada myös iltapäivällä ja illalla, jotta lapsi saisi viettää yhteistä aikaa iltavuoroon menevän vanhemman kanssa? Voisiko kouluissakin aloittaa tunteja myöhemmin? Taipuvatko asenteemme tähän vai tehdäänkö vain niin kuin aina on tehty? Ymmärtävätkö vuorotyötä tekemättömät vuorotyötä tekevien arkea?Tämä kaikki tietysti maksaa, mutta ovatko vuorotyöläisten lapset jotenkin vähempiarvoisia kuin päivätyötä tekevien.Perheen perusarjen tukeminen olisi myös ennaltaehkäisevää palvelua, jolla estetään vanhempien ylikuormittumista ja lisätään lasten hyvinvointia.Yhteiskunta pyörii koko ajan enemmän ympäri vuorokauden ja tarvitsee tekijänsä. Siksi olisi kohtuullista, että pienten lasten hoitoa kehitetään vastaamaan paremmin perheiden tarpeita.