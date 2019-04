Munkkiniemeen syntyi asuntoja poikkeukselliseen rakennukseen: Koneen entisen pääkonttorin tulevat asukkaat pääsevät pian uusiin koteihinsa

Kaupunki

tyhjillään ollut hissiyhtiö Koneen toimistorakennus Helsingin Munkkiniemessä saneerataan asuintaloksi.Kahdella lisäkerroksella ja rivitalosiivellä täydennetty rakennuskompleksi epäsymmetrisine julkisivuineen ja pohjaveden pinnan alapuolelle sijoittuvine parkkihalleineen on ollut toteuttajilleen poikkeuksellisen vaativa hanke.on ollut Koneelle tärkeä paikka suuren osan yhtiön historiassa. Pääkonttorin osoite on edelleen Munkkiniemen kartano, vaikka yhtiön päätoimisto onkin sijainnut Espoon Keilaniemessä vuodesta 2001. Kun muutto toteutui, 30 vuotta päätoimistona palvellut rakennus Munkkiniemen puistotien päässä jäi odottamaan uutta tarvitsijaa.Auratum asunnot Helsinki oy osti Koneen entisen toimistotalon kahdeksan vuotta sitten ja ryhtyi kehittämään kiinteistöä asuinkäyttöön.”Tällaisia kohteita, joista on puistonäkymä joka suuntaan ja keskeinen sijainti, ei juuri muualla ole. Helsingin kaupunki järjesti arkkitehtuurikilpailun, jonka voittaneen A6-toimiston ehdotus on ollut luontevana perustana jatkotoimille”, kertoo Auratumin rakennuttajapäällikköKeskeinen oivallus voittaneessa ehdotuksessa oli se, miten saada lisärakennusoikeus hyödynnetyksi ilman, että ainutlaatuista maisemaa muutetaan.Asia ratkaistiin kahdella aiempien seitsemän kerroksen päälle rakennettavalla lisäkerroksella sekä vanhaan kerrostaloon kiinteästi liitettävällä kolmikerroksisella rivitalolla.”Lisäkerrosten rakentaminen onnistui deltapalkkien ja liittopilarien avulla sekä vahvistamalla ja jäykistämällä vanhaa runkoa. Yksi vaativimmista paikoista oli seitsemännen kerroksen yläpohjan valaminen alapuolelta”, kertoo työmaan vastaava mestariPeabista.työmaa käynnistyi alkuvuodesta 2017 ja valmistuu kuluvan vuoden kesäkuussa. Poikkeuksellista rakennettavaa on riittänyt lähes koko ajan sekä hankkeen uudisosalla että vanhan talon muutostöissä. Pysäköintiongelma ratkesi rakentamalla kaksi maanalaista paikoituskerrosta kolmikerroksisen rivitalon alle.”Menimme 7–8 metriä pohjavedenpinnan alapuolelle. Kallion ja pontin rajakohta juuripalkkeineen saatiin tiiviiksi suihkuinjektoinnilla. Kun teräspontit vielä varustettiin saumanauhoilla, saimme kaivannon tiiviiksi”, Salojärvi kertoo.Kaivannon tiiveys oli tärkeää myös siksi, että noin kolmannes vanhan Koneen talon pohjapinta-alasta sijaitsee lammen päällä. Jotta rakennustöiden aikana lammen pohjaa olisi sotkettu ja vettä samennettu mahdollisimman vähän, lammen poikki asennettiin kaksinkertaisesta suodatinkankaasta ja niiden ankkuripainoista koostuva silttiverho.Työmaan piti suojautua myös uteliailta ulkopuolisilta, jotka pääsivät jäätä pitkin aidatulle työmaalle. Lähes kolmimetrinen vaneriseinä on sittemmin pitänyt tunkeilijat loitolla.Sen sijaan työmaalla viime kesänä pesinyt haikara ei vaneriesteestä piitannut, kuten eivät lammikon kodikseen jo aiemmin ottaneet viitasammakotkaan. Niiden suojelunäkökohdat olivat hankkeen alkuvaiheessa kaataa koko toteutuksen. Rakentaminen sai kuitenkin jatkua, koska viranomaiset hyväksyivät työmaan esityksen lammen suojauksesta.kerrostalon valmistumisen aikaan pesubetoni oli suosittu julkisivuratkaisu. Nykyisiä arvotalon esteettisiä vaatimuksia pesubetoni ei täytä, joten Koneen talon julkisivut oli uusittava. Uuden sandwich-elementin materiaalina on valkobetoni. Siitä valettujen julkisivupalkkien muoto näyttää läheltäkin erehdyttävästi suorakaiteelta, mutta tosiasiassa muoto on puolisuunnikas.”Jokainen elementti on kaareva kahteen suuntaan, ja jokaisen mitat ovat erilaiset. Vain yksi elementtitehdas ilmoittautui halukkaaksi valmistajaksi. Lopputulos on erinomainen”, Toni Salojärvi kertoo.Julkisivuissa on muutakin suomalaisittain ainutlaatuista: alumiinirunkoinen lasiseinäjärjestelmä, joka mahdollistaa asuntojen koko seinän toteutuksen lasirakenteisena. Saksassa kehitettyä, parvekeulokkeen sisältävää järjestelmää on täydennetty metallikaiteella, mikä oli rakennusvalvonnan asettama ehto, jotta se hyväksyy järjestelmän tässä kohteessa.Vastaava täyden huonekorkeuden lasiseinä on vakioratkaisu kaikissa Koneen kerrostalon asunnoissa. Sen sijaan yksilöllisiä, muun muassa valaistukseen ja lattia­pinnoitteisiin liittyviä va­rusteluratkaisuja on lähes jo­ka asunnossa.Jokainen asunto on varustettu huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla. Tämän seurauksena vesikatto on täynnä poistoilmakanavaläpivientejä. Jokaisessa huoneistossa on myös jäähdytys, joka on toteutettu alakattoon upotetuilla jäähdytyspaneeleilla.”Halusimme poiketa tavanomaisesta myös kalustusratkaisuissa, joiden asentaminen on vuorossa aivan lopuksi ennen asukkaiden muuttoa”, Antti Vuorela kertoo.