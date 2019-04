”Huomenna koulussa pamahtaa” – Itä-Uudenmaan poliisin mukaan kouluja uhkaillaan lähes päivittäin, vitsien seuraukset vakavia

Kaupunki

”Huomenna koulussa pamahtaa” – Itä-Uudenmaan poliisin mukaan kouluja uhkaillaan lähes päivittäin, vitsien seur

Koulu-uhkailut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin

työllistävät poliisia lähes päivittäin Itä-Uudellamaalla. Poliisin tiedotteen mukaan eniten uhkauksia esitetään yläasteilla. Ilmiö tunnetaan kuitenkin myös lukioissa ja ammattikouluissa. Jonkin verran myös ala-asteilla.Uhkailut on usein tarkoitettu vitseiksi, joita nuoret kirjoittavat luokkansa someryhmiin. Tällaisia kirjoituksia ovat poliisin mukaan esimerkiksi ”huomenna koulussa pamahtaa” tai ”älkää tulko huomenna kouluun”. Viestien oheen on usein liitetty aseen kuva.mukaan vitsiksi tarkoitettujen kirjoitusten seuraukset tulevat usein nuorelle ja hänen huoltajalleen täysinä yllätyksinä.Aina kun kouluun kohdistuu uhka, poliisi yrittää selvittää uhkauksen tekijän. Yleensä se myös onnistuu.Tämän jälkeen poliisi saattaa takavarikoida vitsailijan puhelimen ja tietokoneen tutkinnan ajaksi. Uhkauksesta jää myös tieto poliisille ja poliisi jää seuramaan henkilöä. Koulu voi myös antaa omat sanktionsa.mukaan sama henkilö saattaa uhkailla koulua joskus myös uudestaan. Uhkaus voidaan viedä syyteharkintaan jo ensimmäisellä kerralla, vaikka kirjoittajan mukaan kirjoitus olisikin ollut vain vitsi. Rikosnimike on uhkaustapauksissa laiton uhkaus.Uhkaaminen johtaa myös lastensuojeluilmoituksen tekoon.