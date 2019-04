Voiko Malmin lentokenttä sittenkin säilyä lentokäytössä? Uudenmaan ely-keskukseen laskeutui perjantaina syvä hämmennys

Kaupunki

Voiko Malmin lentokenttä sittenkin säilyä lentokäytössä? Uudenmaan ely-keskukseen laskeutui perjantaina syvä h

Voivatko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006060029.html

Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006060415.html

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä

Kiitoratojen

Voisiko