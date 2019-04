Kaupunki

Vantaa aikoo purkaa kulttuuri­historiallisesti arvokkaan ostoskeskuksen

Vanha

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=lue+lisaa

https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000005976133.html

Kuohukujan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisessa