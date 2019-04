Kaupunki

Mies soitteli lakkaamatta hätäkeskukseen – Tuomittiin vankeuteen

Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin hovioikeuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puhelinsoitot saatiin päättymään vasta poliisin käynnillä miehen asunnolla.

Mies tuomittiin alentuneesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies

soitti kymmeniä kertoja hätä keskukseen tammi–helmikuussa 2018. Oikeuden mukaan kyse oli törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Asiaa on käsitelty sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa.66-vuotias mies soitti käytössään olleesta puhelinnumerosta 39 hätäpuhelua hätäkeskukseen lyhyen ajan sisällä.ratkaisun mukaan puhelut ovat olleet asiattomia eikä miehellä ole ollut mitään asiallista syytä puheluille. Puhelujen sisällöstä ilmenee, että miestä pyydettiin toistuvasti lopettamaan tarpeeton soittelu hätäkeskukseen.Ottaen huomioon suhteellisen lyhyen ajanjakson aikana soitettujen puheluiden määrä sekä se, että miestä oli toistuvasti pyydetty lopettamaan tarpeeton soittelu, on miehen menettely oikeuden mukaan katsottava ilkivallaksi.Miehen soitot ovat häirinneet hätäkeskuksen toimintaa ja aiheuttaneet kiireellisen avun tarpeessa olleiden henkilöiden hoidonsaannin viivästymisen vaaran. Miehen on siten katsottava estäneen ja häirinneen sellaista televiestintää, jota harjoitetaan ihmishengen turvaamiseksi.Puhelujen aikana miehelle on ilmoitettu hätäkeskukseen soiton olleen perusteetonta ja kehotettu lopettamaan soittaminen perustuen hätäkeskussoittojen häiriintymiseen ja jonoontumiseen.Puhelinsoitot saatiin päättymään vasta poliisin käynnillä miehen asunnolla.Oikeuden mukaan ottaen huomioon soittojen lukumäärä ja se, että mies on jo viidesti aikaisemmin syyllistynyt samankaltaiseen tekoon, hänen on tullut mieltää ja ymmärtää, että hänen menettelynsä häiritsee hätäkeskuksen toimintaa.syyntakeisena törkeästä tietoliikenteen häirinnästä Hyvinkään käräjäoikeudessa viime syksynä ja tuomio oli kahdeksan kuukautta vankeutta.Mies valitti tuomiostaan Helsingin hovioikeuteen. Helsingin hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tapaan, että mies oli syyllistynyt alentuneesti syyntakeisena törkeään tietoliikenteen häirintään.Rikoslaissa tuomitaan rangaistukseen törkeästä tietoliikenteen häirinnästä muun ohessa silloin, jos tietoliikenteen häirintärikoksella estetään tai häiritään televiestintää, jota harjoitetaan ihmishengen turvaamiseksi.Rikoksentekijä on tuomittava törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.Alentuneesti syyntakeisena rikoksen tehneelle määrätään rangaistus noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa.Miehen rikosrekisteriotteesta ilmenee, että hän on aikaisemmin syyllistynyt neljästi törkeään tietoliikenteen häirintään ja kerran perusmuotoiseen tietoliikenteen häirintään.syyllistyi turhiin hätäkeskussoittoihin vain kaksi päivää hänen samankaltaisista teoista saamansa tuomion jälkeen. Oikeuden mukaan mies on siten osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä. Hovioikeus hyväksyy näin ollen koventamisperusteen soveltamisen asiassa.Hovioikeuden mukaan tekoa on käräjäoikeuden tavoin pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä, mutta se alensi vankeusrangaistusta kahdella kuukaudella.Hovioikeus katsoo, että miehen syyksi luetun rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekä hänen syyllisyytensä nähden oikeudenmukainen seuraamus rikoksesta on kuusi kuukautta vankeutta.