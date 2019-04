Kaupunki

Helsingin rantaviivaan suunnitellaan hulppeaa uutta asuinaluetta

Kymmenen

Mullistumassa oleva

Suunnitelma sisältää

Kaavaratkaisun toteutuminen

asuinkorttelia, hotellikortteli, ravintolakortteli sekä kaksi korttelia liike-, toimisto- ja ravintolalaivoille. Muun muassa tällaista on tulossa tulevaisuudessa Nihdin alueelle Kalasataman eteläkärkeen, mikäli Helsingin kaupungin suunnitelmat etenevät ongelmitta.Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Nihdin asemakaavan muutosta tiistaina.Uusi kaavaratkaisu mahdollistaisi toteutuessaan uuden asuinalueen rakentamisen merelliseen ympäristöön noin 3 000 asukkaalle.alue on osa entistä Sörnäisten satamaa, ja paikalla sijaitsi aiemmin Nihdin saari. Se sijaitsee Sompasaarta rajaavan Nihdinkanavan eteläpuolelle.Alueen omistaa Helsingin kaupunki. Siellä on kaupungin mukaan tällä hetkellä sataman tekninen varikko, satamakentän päälle läjitettyjä maamassoja, sora- ja asvalttikenttiä, veneiden säilytystä, romulaivoja, kesäisin toimiva Ihana-kahvila sekä Sompasauna.”Tavoitteena on rakentaa vetovoimainen, kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja vahvan identiteetin omaava, toiminnoiltaan monipuolinen asuinalue”, kaupunkiympäristölautakunnan esityslistassa kuvaillaan.myös uuden päiväkodin ja pienvenesataman.”Lisäksi alueelle on suunniteltu Nihdin Merihakaan ja Hanasaareen yhdistävä Merihaansilta, josta haarautuu Hiilisatamansilta. Alueen läpi kulkee Kruunusiltojen raitiotieyhteys ja baana.”Nihtiin tulisi myös Kalasataman raitiotien päätepysäkki.Nihdin rannoista on puolestaan määrä tulla ”kaupunkikuvaltaan korkeatasoisia ja toiminnoiltaan monipuolisia virkistys- ja ulkoilualueita”.”Alueella ei ole läpiajoliikennettä, joten liikennemäärät ovat melko vähäisiä mikä mahdollistaa eteläkärjen ranta-alueiden toteuttamisen korkeatasoisena rantapromenadina”, esityslistatekstissä kerrotaan.merkitsisi Helsingin kaupungin mukaan laajemmin sitä, että alueen rakentaminen vahvistaisi kantakaupungin ja ydinkeskustan sekä Kalasataman asemaa alue- ja yhdyskuntarakenteessa. Kalasatamanhan pitäisi yhdistyä Nihdin ja rakennettavien Kruunusiltojen kautta osaksi kantakaupunkia.Kaavaratkaisun toteuttamisesta arvioidaan aiheutuvan kaupungille ilman arvonlisäveroa 75–80 miljoonan euron kustannukset. Arvio kaupungin saamista tonttituloista uudella alueella on sen sijaan noin 120 miljoonaa euroa.Lopulliset päätökset kaavaratkaisusta tekee aikanaan kaupunginvaltuusto.