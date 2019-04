Kaupunki

Poliisi katseli puolisonsa ex-miehen tietoja poliisin tietojärjestelmästä – Oikeus ei uskonut selitystä

katseli nykyisen puolisonsa ex-miehen tietoja poliisin tietojärjestelmästä. Teko toi toi hänelle oikeudessa tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kymmenen päiväsakkoa.Oikeuteen asian vieneen miehen mukaan on hakenut myös oheishuoltajuutta miehen ja tämän entisen puolison yhteiselle alaikäiselle lapselle.Miehen kertoman mukaan hänellä ja hänen ex-puolisollaan on ollut vireillä lapsen huoltoa ja tapaamista koskeva oikeudenkäynti.vanhempi konstaapeli teki joulukuussa 2014 haun poliisin Patja-järjestelmään miehen nimellä ja tulosti kopiot kahdesta miehen nimellä löytyneestä ilmoituksesta.Vanhempi konstaapeli teki jo vuonna 2011 kyselyn Patja-järjestelmään miehen puhelinnumerolla ja henkilötunnuksella ja vuonna 2012 miehen nimellä ja syntymävuodella.Poliisi kertoi oikeudessa tehneensä joulukuussa 2014 virkatehtäviinsä liittyen kyselyn Patja-järjestelmään miehen nimellä, mutta hänellä ei kertomansa mukaan ole ollut tarkoitusta hakea nyt asianomistajana olevan henkilön tietoja vaan samannimisen henkilön tietoja.Poliisi vetosi puolustuksekseen siihen, että hänellä on kenttätyötä tekevänä poliisina vuosittain 1 000 poliisitehtävää, jolloin vuosittain henkilötietohakuja voi olla jopa 2 000 eikä hän voisi edes muistaa yksittäistä hakua.Käräjäoikeus piti kuitenkin läheiseen perheolosuhteeseen nähden varsin epäuskottavana poliisin kertomaa siitä, että hänen tarkoituksenaan olisi joulukuussa 2014 hakea tietoa jostakin toisesta samannimisestä henkilöstä.tietojärjestelmää saa käyttää vain poliisilain mukaisten tehtävien hoitamiseen, jollei käyttötarkoituksesta poikkeamiseen ole henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain mukaista perustetta.Tällaista perustetta ei ole näytetty olleen, vaan todistelu päinvastoin osoittaa poliisin tekemän haun liittyneen hänen yksityiselämäänsä ilman vaadittavaa perustetta.Syyksilukeminen edellyttää vielä sitä, ettei teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuuna arvosteltuna vähäisiä.Menettely on myös ollut omiaan vähentämään luottamusta poliisin toiminnan asiallisuutta ja laillisuutta kohtaan, todettiin käräjäoikeuden perusteluissa.tuomittiin ensin Vantaan käräjäoikeudessa. Hän vaati Helsingin hovioikeudelta syytteen ja rikosuhrimaksun hylkäämistä. Hovioikeus antoi ratkaisunsa tiistaina, eikä sen mielestä perusteita jatkokäsittelyluvan myöntämiselle syyksilukemisen osalta ei ole.Käräjäoikeus määräsi poliisin suorittamaan 80 euron rikosuhrimaksun, jonka hylkäämistä poliisi niin ikään vaati Helsingin hovioikeudelta.Syyksi luettu rikos on tehty vuonna joulukuussa 2014 eli ennen kuin rikosuhrimaksusta annettu laki on tullut voimaan joulukuussa 2016.Oikeuskäytännössä on katsottu, että rikosuhrimaksun määrääminen teosta, jonka tekoaika on päättynyt ennen rikosuhrimaksusta säädetyn lain voimaantuloa, olisi ristiriidassa rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen sisältyvän taannehtivan rikoslain kiellon kanssa.Hovioikeus piti käräjäoikeuden ratkaisun muutoin sellaisenaan, mutta poliisi vapautettiin velvollisuudesta suorittaa rikosuhrimaksu.