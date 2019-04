Helsingin valtuusto linjaa keskiviikkona, ostetaanko Finlandia-taloon 119 miljoonan euron remontti – Uudesta pintamateriaalista ei päätöstä tehdessä ole tietoakaan

Kaupunki

Helsingin valtuusto linjaa keskiviikkona, ostetaanko Finlandia-taloon 119 miljoonan euron remontti – Uudesta p

Finlandia-talo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finlandia-talon