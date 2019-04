Valtuusto päätti: Helsingin uusi raitiolinja saa halkoa Vallilanlaakson puistoalueen, yhteys Pasilasta Kalasatamaan jo ehkä muutaman vuoden päästä

Kaupunki

Valtuusto päätti: Helsingin uusi raitiolinja saa halkoa Vallilanlaakson puistoalueen, yhteys Pasilasta Kalasat

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Linjan yleissuunnitelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin ollen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaavoituksesta ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin kaupungin

Kalasataman ja

Noin 80 miljoonan

Liikennesuunnittelijat