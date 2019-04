Kaupunki

Mies yritti murhata sisarensa kirveellä Kalliossa – Määrättiin hoitoon

Juuri nyt

Elokuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtumien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalliossa tapahtuneen kirveshyökkäyksen tekijä on todettu syyntakeettomaksi. Helsingin käräjäoikeus totesi torstaina hänen syyllistyneen murhan yritykseen, mutta rangaistuksen sijasta hän tarvitsee tahdosta riippumatonta hoitoa psykiatrisessa sairaalassa.Nyt 33-vuotias mies yritti viime kesänä tappaa sisarensa retkikirveellä Helsingissä. Hän oli tapahtumahetkellä pysäköidyn auton takapenkillä ja iski kirveellä lukuisia kertoja edessään istuvaa sisarta esimerkiksi päähän. Lopuksi hän kuristi sisartaan.Sisar sai hengenvaarallisia vammoja. Hän selvisi hengissä, koska sivulliset puuttuivat tapahtumiin ja hänet saatiin toimitettua leikkaukseen sairaalaan riittävän nopeasti.kulussa ei ollut juuri epäselvyyttä. Oikeudessa pohdittiin sen sijaan teon tahallisuutta ja tekijän mielenterveyttä.Mies myönsi oikeudelle tapon yrityksen. Hän kertoi, että hän oli ollut tapahtumahetkellä psykoosissa eikä veritekoa siis ollut tehty vakaasti harkiten. Mies määrättiin mielentilatutkimukseen.Oikeus päätyi siihen, että mies toimi vakaasti harkiten. Hän oli esimerkiksi hankkinut retkikirveen etukäteen ja pakannut sen mukaansa mennessään tapaamassa sisartaan.Niinpä hän on syyllistynyt murhan yritykseen. Rangaistusta hänelle ei silti tule, koska hän on ollut kesällä syyntakeeton ja kuuluu terveydenhoitoviranomaisten mukaan psykiatriseen hoitoon.Korvausvaatimuksista syyntakeettomuus ei vapauta, oikeus määräsi hänet maksamaan sisarelleen vahingonkorvauksia esimerkiksi kivusta ja särystä sekä henkisestä kärsimyksestä.