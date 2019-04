Yli 50-vuotias mies raiskasi 17-vuotiaan lievästi kehitysvammaisen tytön työpaikalla – Oikeus ei uskonut selityksiin

Kaupunki

Yli 50-vuotias mies raiskasi 17-vuotiaan lievästi kehitysvammaisen tytön työpaikalla – Oikeus ei uskonut selit

Hovioikeus

viisikymppinen mies työnsi väkisin sormensa 17-vuotiaan kesätyöntekijän sukupuolielimeen tämän tahtomatta.Hovioikeus antoi perjantaina tuomion raiskauksesta eikä puuttunut miehen käräjäoikeudesta saaman vankeusrangaistuksen pituuteen.sattuivat Helsingissä kesällä 2015. 17-vuotias oli kuukauden verran kokeilemassa työelämää työpaikalla, jolla yksi häntä opastanut aikuinen oli nyt tuomion saanut vanhempi mies.Eräänä perjantai-iltapäivänä mies pyysi tytön mukaansa henkilökunnan pukuhuoneeseen. Pukuhuoneesta mies talutti tytön wc-tiloihin, lukitsi oven ja asettui tytön ja oven väliin. Hän kosketteli tyttöä vastoin tämän tahtoa ja työnsi myös sormensa useammin kuin kerran tämän sisään.Tyttö kertoi myöhemmin lamaantuneensa tilanteessa täysin. Hän ei uskonut pääsevänsä miehen ohi ulos tiloista eikä hän kyennyt huutamaan tai vastustamaan tätä. Hän on lievästi kehitysvammainen. Tapahtuneen jälkeen hän kertoi asiasta kotona illalla äidilleen ja myöhemmin myös esimiehelleen.Syyttäjä vaati rangaistusta törkeästä raiskauksesta.Tapahtuneen jälkeen mies lähti kiireellä työpaikalta. Hän perusteli tätä oikeudelle myöhemmin juhlapäivällä, mutta työnantajalle ei ollut ilmoitettu mitään tällaisesta tarpeesta poistua normaalista poikkeavaan aikaan. Mies kiisti tekonsa sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa.Käräjäoikeus antoi tuomion vuoden 2017 lopulla raiskauksesta, mutta ei pitänyt tekotapaa törkeänä koska teossa käytettiin vain vähäistä väkivaltaa eikä aiheutettu vammoja. Lisäksi tilanne kesti vain lyhyen aikaa. Mies valitti tuomiosta hoviin.piti kesätyöntekijän kertomusta uskottavana. Sitä tukivat myös muiden todistajien kertomukset samalta työpaikalta, vaikka itse tapahtumaa ei ollutkaan kuullut tai nähnyt kukaan muu.Oikeus toteaa tuomiossaan, että mies on loukannut kesätyöntekijän seksuaalista itsemääräämisoikeutta vakavalla tavalla. Teon vakavauutta lisää suuri ikäero ja kesätyöntekijän alaikäisyys. Samoin se, että raiskaus on tapahtunut työpaikalla ja tekijä on ollut omalta osaltaan vastuussa kesätyöntekijän perehdyttämisestä työhönsä.Niinpä käräjäoikeuden antama tuomio raiskauksesta pysyy voimassa. Rangaistus on vuosi ja yhdeksän kuukautta ehdotonta vankeutta.