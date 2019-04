Pääkaupunkiseudulla järjestetään lukuisia pääsiäismyyjäisiä: Katso, mistä löydät virpomavitsat ja pääsiäisherkut tänä viikonloppuna

Kaupunki

Pääkaupunkiseudulla järjestetään lukuisia pääsiäismyyjäisiä: Katso, mistä löydät virpomavitsat ja pääsiäisherk

Lauantaina 13.4.

Myynnissä käsitöitä, leivonnaisia, pääsiäiskoristeita. Kahviossa tuoreita sotilaskotimunkkeja. Arpajaiset. Töölön palvelukeskus (Töölönkatu 33) klo 11–13. Vapaa pääsy.Käsitöitä, leivonnaisia ja lounas lähetystyön hyväksi. Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8, Espoo) klo 11–14. Vapaa pääsy.Myyjäisissä tarjolla leivonnaisia, käsitöitä, kirpputori, arpajaiset, kahvia ja pullaa. Kerhohuone (Kaarelantie 86 C) klo 10–13. Vapaa pääsy.Myynnissä karjalaisia piirakoita ja pääsiäisajan herkkuja, pääsiäiskoristeita ja muita kevätajan tuotteita. Karjalatalo (Käpylänkuja 1) klo 10–14. Vapaa pääsy.Myynnissä käsitöitä, pääsiäiskoristeita ja leivonnaisia. Lauantaina tehdään virpomavitsoja. Pop up -kahvila. Pop Up Aunela (Jääkärinpolku 1, Tuusula) klo 11–14. Vapaa pääsy.Leivonnaisia, käsitöitä, arpajaisia, kirpputori ja kukkia. Buffetista keittoa, kahvia ja pullaa. Pitäjänmäen kirkko (Turkismiehenkuja 4) klo 11–13. Vapaa pääsy.Myynnissä käsitöitä, leivonnaisia, arpoja, ja kahvia. Kontulan kirjasto (Ostostie 4) klo 10–14. Vapaa pääsy.Myytävänä mm. räsymattoja, neuleita, koruja ja kortteja. Laajasalo–Degerö-seura ry järjestää. Ylistalo (Muurahaisenpolku 4) klo 10–15. Vapaa pääsy.Myynnissä leivonnaisia, pääsiäiskoristeita, käsitöitä sekä pika- ja lista-arpajaiset, kirpputori ja kahvio. Laakavuoren nuorisotalo (Jänkäpolku 1) klo 10–14. Vapaa pääsy.Myynnissä on käsitöitä ja leivonnaisia. Kirpputorilta teatterilta poistettua tarpeistoa. Teatteri Mesta (Kievarintie 17, Tuusula) klo 11–15. Vapaa pääsy.Ortodoksiset seurat, piirit, luostarien ystävät ja järjestöt myyvät pääsiäisleivonnaisia, virpovitsoja ja ortodoksisia tuotteita. Helsingin ortodoksinen seurakunta (Unioninkatu 39 A) klo 12–15. Vapaa pääsy.Ystäväpiirin pääsiäismyyjäisissä on myynnissä leivonnaisia, käsitöitä, virpomavitsoja, pääsiäismunia ja arpoja. Lisäksi mahdollisuus tutustua Jumalanäidin Kazanilaisen ikonin kirkkoon. Kirkkokuoro esiintyy klo 13. Järvenpään ortodoksinen kirkko (Kartanontie 45, Järvenpää) klo 11–14. Vapaa pääsy.Myynnissä pashaa, kulitsaa, leivonnaisia, karjalanpiirakoita, baboja, lohipiirasta, kaalipiirasta ja sienipiirasta. Pika-arpajaiset, virpovitsoja, pääsiäismunia ja ikoneja. Lisäksi ulkokirpputori. Stefanoskoti (Hallatie 2 B) klo 10–14. Vapaa pääsy.Pääsiäismarkkinoilta löytyy mm. herkkumarkkinat, astiakirppis, pihamarkkinat, eläinmaailma ja artesaanisuklaan myyntitapahtuma. Vaalitori on yhteisten asioiden ja kansalaisten avoin foorumi, joka täyttyy jännityksestä, politiikasta ja hyvistä keskusteluista vaalien aattona. Tori on avoinna kaikille puolueille. Teurastamo (Työpajankatu 2) klo 10–17. Vapaa pääsy.Mukana nelisenkymmentä yrittäjää myymässä tuotteitaan. Myynnissä ruoka- ja juomatuotteita, muotoilu- ja käsityötuotteita sekä työpaja ja kahvila. Kattilahalli (Suvilahden kulttuurikeskus, Sörnäisten rantatie 22) klo 10–17. Vapaa pääsy.Myynnissä käsitöitä, pääsiäiskoristeita ja leivonnaisia. Lauantaina tehdään virpomavitsoja. Pop up -kahvila. Pop Up Aunela (Jääkärinpolku 1, Tuusula) klo 11–14. Vapaa pääsy.Myytävänä mm. räsymattoja, neuleita, koruja ja kortteja. Laajasalo–Degerö-seura ry järjestää. Ylistalo (Muurahaisenpolku 4) klo 10–15.Pääsiäisleivonnaisia, pääsiäiskoristeita, käsitöitä, arpajaiset ja lohisoppaa. Länsimäen kirkko (Kerokuja 9, Vantaa) klo 11–14. Vapaa pääsy.Myynnissä keramiikkaa, mattoja, linnunpönttöjä, lautoja, kierrätysmateriaaleista tehtyjä lahjatavaroita, käsitöitä, ruisleipää, ohraryynejä, simaa ja herkkuja. Tapanilan VPK (Päivöläntie 50) klo 10–15. Vapaa pääsy.Basaarissa on myynnissä lämmintä filippiiniläistä ja burmalaista ruokaa, kahvia ja leivonnaisia sekä pääsiäiskukkia ja Caritaksen luostarituotteita. Basaarissa on myös arpajaiset sekä kirpputori. Pyhän Henrikin katedraali (Pyhän Henrikin aukio 1) klo 10.30–14.30. Vapaa pääsy.Pääsiäismyyjäisissä mm. rahkaleivonnaisia, pääsiäislimppuja, koristeita ja Annalan hunajaa. Pääsiäiskranssien tekoa luonnonmateriaaleista (materiaalimaksu). Klo 15 Anna Oksanen esittää omia laulujaan. Noitavirpojille pieni palkinto. Annalan huvila (Waseniuksen puistotie 1) klo 11–17. Vapaa pääsy.Leivonnaisia, leluja, kirjoja, kirpputori, arpajaiset. Kahvilassa suolaista, makeaa ja lounasta. Tuotto koulun toiminnan tueksi. Englantilainen koulu (Mäntytie 14) klo 13–16. Vapaa pääsy.