Kaupunki

Luhtitalossa tulipalo Vantaalla, yksi ihminen loukkaantunut

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ihminen on loukkaantunut tulipalossa Vantaalla, kertoo Itä-Uudenmaan poliisilaitos.Poliisin mukaan Vantaan Metsolassa sijaitsevassa luhtitalossa syttyi lauantaina aamupäivällä huoneistopalo. Poliisi kertoi Twitterissä, että palosta aiheutui huomattavaa savuhaittaa ympäristöön.Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan palo on sammutettu ja talon kattoa puretaan. Poliisin mukaan liikenne Metsolantiellä on katkaistu.Tulipalon syttymissyystä ei ole vielä tietoa.