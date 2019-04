Kaupunki

Helsinki ei vieläkään lämmennyt täysin perussuomalaisille, mutta Halla-aho on keräämässä kovan potin

Kommenttia päivitetty klo 21.15 uusilla tiedoilla ääntenlaskennasta.

loppukiri oli huima ja vaalitulos on kova. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli ehdolla Helsingissä, joka ei ole ollut puolueen vahvinta aluetta. Kaksissa edellisissä vaaleissa puolueen kannatus jäi pääkaupungissa selvästi pienemmäksi kuin koko maassa.Entä nyt – kuinka pitkälle Halla-ahon vetovoima riitti?Kun puolet koko maan ennakkoäänistä oli laskettu, perussuomalaiset olivat saaneet niistä 15,8 prosenttia. Helsingissä ääniosuus oli 10,7 prosenttia samassa vaiheessa laskentaa.Näyttää siltä, että yleistilanne on ennallaan: Perussuomalaisten noste ei riitä Helsingissä yhtä pitkälle kuin muualla maassa, vaikka Halla-ahon oma äänimäärä onkin erinomainen.Halla-aholla oli 11 000 ääntä, kun 50 prosenttia äänistä oli laskettu.Tätä kirjoittaessa näyttää siltä, että perussuomalaiset saavat Helsingissä kolme paikkaa eli yhtä monta kuin viime eduskuntavaaleissa. Ne käytiin ennen hallitusvastuussa jatkaneiden sinisten eroa puolueesta.asema Helsingissä on aina ollut hankala. Puolueen isä ja ylivertainen äänimagneetti Timo Soini oli eduskuntavaaleissa ehdolla Uudenmaan vaalipiirissä, espoolainen kun on.Hetkellinen läpimurto tapahtui vuoden 2003 vaaleissa, joissa ex-nyrkkeiljä Tony Halme hämmästytti keräämällä yli 16 000 ääntä ja nousemalla silloin vielä harvalukuiseen perussuomalaisten kansanedustajien joukkoon. Halme oli vahvimmillaan tietyillä äänestysalueilla Itä-Helsingistä.Vuonna 2007 Halla-aho teki ensiesiintymisensä, mutta sekä hänen että koko listan äänisaalis jäi vaatimattomaksi. Neljä vuotta myöhemmin hän kuitenkin nousi eduskuntaan lähes Halmeen veroisella äänimäärällä.Silti Helsingissä jäätiin jälkeen valtakunnallisesta jytkystä, kuten myös viime vaaleissa. Perussuomalaisten kannatus Helsingissä vuosina 2011 ja 2015 jäi kuutisen prosenttiyksikköä pienemmäksi kuin koko maassa.Nyt ero näyttäisi olevan samaa luokkaa. Helsinki ei vieläkään lämmennyt täysin perussuomalaisille. Mutta kannattaa silti odottaa lopullisen ääntenlaskennan valmistumista.