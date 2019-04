Selvitys: Vantaan opettajat kokevat itsensä riittämättömiksi erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa – Kaupunki lupailee tukea, mutta ei rahaa

Fakta

Tätä opetusjargon tarkoittaa



Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on jaettu Suomessa nykyisin kolmeen portaaseen. Tuen ensimmäinen porras koskee kaikkia, seuraavat vain osaa. Tuki voi olla esimerkiksi opetusta pienryhmässä, erityisopettajan tai avustajan aikaa, tukiopetusta tai muutoksia opetusmenetelmiin tai käytettyihin oppimateriaaleihin.



Yleistä tukea voivat satunnaisesti saada aivan kaikki, tyypillinen esimerkki on muutama tukiopetustunti.



Tehostettu tuki on säännöllistä ja suunnitelmallista ja voi sisältää useammanlaista tukea yhtä aikaa.



Erityinen tuki on vahvin tukimuoto, josta tarvitaan hallinnollinen päätös. Opetus voidaan järjestää erityisluokassa mutta myös integroituna tavalliseen luokkaan.



Valtakunnallisesti erityistä tukevia tarvitsevista noin 40 prosenttia on erityisluokassa. Integraatio on yleistynyt vahvasti viime vuosina. Tämän taustalla olevasta ideologiasta käytetään myös nimeä inkluusio: koulun pitäisi olla kaikkien koulu.