Uutta tietoa Oulunkylän henkirikoksesta: Nainen vangittiin epäiltynä puolisonsa tappamisesta Mora-puukolla

on edistynyt viime viikonloppuna Helsingin Oulunkylässä tehdyn henkirikoksen tutkinnassa https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006070273.html . Todennäköisin syin taposta epäilty nainen on tällä hetkellä tutkintavankeudessa.Vuonna 1971 syntyneen naisen tutkintavankeuteen passittamisesta päätti Helsingin käräjäoikeus tiistaina.Teräaseen lyönteihin kuoli vuonna 1968 syntynyt mies. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Pekka Hätönen https://www.hs.fi/haku/?query=pekka+hatonen Helsingin poliisilaitokselta kertoo epäillyn ja uhrin olleen seurustelusuhteessa.”Heillä on ollut aiempaakin keskinäistä väkivaltaa”, Hätönen sanoo.Poliisin tietojen perusteella aiempi lähisuhdeväkivalta on ollut molemminpuolista ja alkoholinhuuruista.Taposta epäillyllä naisella on väkivaltarikostaustaa.”Tälläkin hetkellä on aktiivisena toinen tutkinta häneen liittyen. Kyllä hänellä aika värikäs väkivaltarikoshistoria on”, Hätönen kertoo.seurustelukumppani löytyi kuolleena yksityisasunnosta Oulunkylässä viime lauantaina iltapäivällä. Ruumiin löysi henkilö, jota poliisi ei epäile rikoksesta.Pian jäljet alkoivat viedä poliisia kohti vuonna 1971 syntynyttä naista, jonka viranomaiset myös löysivät ja ottivat kiinni aktiivisten etsintöjen päätteeksi jo lauantai-iltana. Kiinniotto sujui ilman vastarintaa.Epäiltyä tappoa oli edeltänyt useamman henkilön illanvietto samassa asunnossa, josta ruumis seuraavana päivänä löytyi. Poliisi selvittää vielä muiden asunnossa olleiden henkilöiden mahdollista liittymistä rikokseen.Tämänhetkisen tiedon valossa muita epäiltyjä ei kuitenkaan ole.”Hyvin selkeänä pidämme, että vangittuna oleva on tämän henkirikoksen tehnyt”, Hätönen toteaa.

Onko motiivista tietoa?

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että riitely on lähtenyt alkoholin siivittämänä liian pitkälle.”Henkirikoksen epäilty tekoväline on Mora-puukko.