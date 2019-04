Kaupunki

Syytetty uhkaili ja kiristi uhria oikeudenkäynnin alla Espoossa: ”500 euroa jokaiselta päivältä vankilassa”

Länsi-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeus katsoo

”Kysymys on ollut ystävien välisestä erimielisyydestä eikä kiristyksestä.”

Syytetty myönsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeus piti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

käräjäoikeus antoi keskiviikkona rikostuomion miehelle, joka oli uhkaillut oikeudenkäynnissä uhrin asemassa ollutta miestä Espoossa.Vuonna 1983 syntynyt mies sai puolen vuoden ehdottoman vankeustuomion kahdesta oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta ja yhdestä kiristyksen yrityksestä. Hän oli itse ollut oikeusprosessissa syytettynä ja vaati uhrilta rahallista korvausta jokaisesta mahdollisesta päivästä vankilassa.”[Syytetty] on vaatinut [uhrilta] 500 euroa jokaiselta päivältä, jonka hän on vapautensa menettäneenä”, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopapereissa kerrotaan.Maksamatta jättämisestä olisi kiristysviestin mukaan seurannut jonkun kolmannen henkilön tekemää väkivaltaa, koska syytetty itse ei olisi tuolloin ollut ”puolustamassa asianomistajaa”., että uhkailua oli ennen ja jälkeen oikeudenkäynnin alkukeväästä 2018. Uhkailu tapahtui kasvotusten ja tekstiviestitse.Kiristys jäi yritykseksi, koska uhri ei maksanut miehen vaatimia rahoja.syytteet oikeudenkäytössä kuultavan uhkailusta. Kiristyksen yrityksen hän kuitenkin kiisti.”Kysymys on ollut ystävien välisestä erimielisyydestä eikä kiristyksestä”, puolustus näki.Syytetty kertoi oikeudessa vain purkaneensa toiminnallaan pahaa oloa. Hänen mukaansa kyse oli siis vain suutuspäissään lähetetystä viestistä, johon ei liittynyt todellista maksuvaatimusta jokaisesta vankilapäivästä eikä myöskään uhkausta väkivallalla.kuitenkin selvänä, että syytetty kiristi uhrilta rahaa väkivallan uhalla.”Käräjäoikeus ei pidä uskottavana, että kysymys olisi ollut vain ystävien välisestä erimielisyydestä, joka olisi saanut suhteettoman isot mittasuhteet.”Käräjäoikeuden mukaan 35-vuotiaan syytetyn rikoshistoria esti vankeusrangaistuksen tuomitsemisen ehdollisena.Tuomio ei ole lainvoimainen.