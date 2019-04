Kaupunki

HS kerää kehuja päiväkodeista: Ketä kiität ja miksi?

Kevätjuhlat

lähestyvät. Kuka teidän päiväkodissanne ansaitsisi erityisesti kehuja? Kerro se meille, HS antaa tänä vuonna vähän apua kiittelemiseen.Mitä siis juuri teillä tehdään poikkeuksellisen hyvin? Kuka on lapsille erityisen rakas ja miksi? Onko keksitty jokin uusi oivallus tai tehdäänkö jotain perinteistä erityisen huolella?Haemme vastauksia tällä kertaa vain pääkaupunkiseudulta ja nykyajasta. Vanhemmat ja ammattilaiset voivat molemmat vastata, tai mikä etteivät lapsetkin.Vastauksista kootaan toukokuussa juttu. Siinä erityisen tärkeitä ovat hyvät perustelut.Meidän ei tarvitse julkaista nimeäsi jutussa ellet tahdo. HS:n periaatteena on kuitenkin, että kommentteja ei julkaista ellei toimitus tiedä, kuka ne on kirjoittanut. Nimettä ja ilman yhteystietoja lähetetyt kehut menevät siis hukkaan.Vastata voi alla tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen maija.aalto@hs.fi. Vastausaikaa on vappuun saakka.