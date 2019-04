Yli kolmekymmentä lasta altistui tuberkuloosille vantaalaisessa päiväkodissa, sairaus voi iskeä vasta vuosien päästä tartunnasta

Kaupunki

Yli kolmekymmentä lasta altistui tuberkuloosille vantaalaisessa päiväkodissa, sairaus voi iskeä vasta vuosien

Vantaalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eniten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä-Hakkilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuberkuloosi

Itä-Hakkilassa