Poliisi selvittää: Miten auto on onnistuttu ajamaan kahden aidan ahtaaseen väliin kyljelleen?

Maununnevalla ihmeteltiin perjantaiaamuna harvinaisen omituiseen paikkaan jumittunutta henkilöautoa. Auto on kiilautuneena kahden Hämeenlinnanväylän meluvallin väliin ja kyljellään.Poliisista kerrotaan, että partio on käynyt paikalla noin kuuden aikaan torstai-iltana selvittämässä auton ajautumista pois tieltä.Sen enempää tapahtumasta ei vielä tiedetäkään, koska paikalta ei löytynyt partion saapuessa ketään ihmistä. Ei siis voida myöskään sanoa varmasti, onko joku loukkaantunut ja miten auton on ylipäätään ollut mahdollista päätyä tuollaiseen asentoon ja paikkaan.tutkii tapahtunutta.