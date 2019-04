Kaupunki

Helsinkiläisessä hätämajoituksessa viettää yönsä yhdeksän­kuukautinen vauva

Zumurrud on tänä talvena nukkunut Helsingissä hätämajoituksessa. Hän on yhdeksän kuukautta vanha. Suomessa on tuhansia paperittomia ihmisiä. Tai siis: on tuhansia kielteisen päätöksen oleskeluluvasta saaneita, joiden tarkkaa olinpaikkaa ei tiedetä.